Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 29. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Bösewichte aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Fleißige Überflieger: Nach der Schulglocke in den Fortnite-Shop

Ein Blick auf den Kalender verrät: Schon wieder ist mit dem 29. Mai 2024 ein neuer Tag angebrochen und daher wird es Zeit, den Fortnite-Shop wie die morgendliche Zeitung aufzuschlagen. Oder sollte es eher die Schülerzeitung sein? Eine Bande wissbegieriger Streber*innen im besten Sinne verbringt die Freistunde heute auf der virtuellen Ladentheke. Die zehn Lernprofis haben auch den Unterricht in Mode nicht geschwänzt und bringen daher einen bunten Kleiderschrank unterschiedlicher Uniformen mit sich, die frei zusammengestellt werden können. Für je 1.500 V-Bucks lassen sie sich entschuldigen, um mit euch ins Spiel einzusteigen:

Prüfungsprofi

Studierende Späherin

Nachhilfe-Held

Abgeklärte Akademikerin

Scharmützel-Sportler

Herausragende Rednerin

Campus Kumpel

Rebellische Rivalin

Mannschaftsmacher

Kulturclub-Kommandantin

Auf ihrem Schulweg tragen sie das Rückenaccessoire 8-Bit-Champions für 400, die Spitzhacke Kommilitonen-Krallen für 800 und die Lackierung Bannerträger für 500 Fortnite-Münzen. Im Bundle zahlt ihr für alle drei Gegenstände etwas weniger, als die addierten Einzelpreise, nämlich 1.200 virtuelle Groschen.

Mutige Krieger zu Wasser und zu Lande: Flobber und das Laoch-Team in Fortnite-Shop

Schaut mal, wer auch wieder da ist: Flobber! Die fröhliche Anemone grüßt aus den Tiefen des Meeres mit einer Einladung zum Kauf ihres Skins. 1.200 sind als Antwort gewünscht und legt ihr entsprechend drauf, bringt sie die Spitzhacke Scampi für 800, den Gleiter Qualle für 1.200 und die Lackierung Spritzerspektrum für 500 V-Bucks mit. Wollt ihr das ganze Paket vor der Tür stehen haben, solltet ihr vorher Kleingeld in Höhe von 2.000 aus eurer Brieftasche kramen. Dann gibt es als Bonus auch Flobbers Rückenaccessoire Krötenschild obendrauf.

Für einen eher altmodischen Rüstungs-Look erwarten euch an diesem schönen Mittwoch die Outfits Schlachtenhund für 2.000 und Highland-Kriegerin für 1.500 blaue Münzen. Fertig gekleidet mit goldener Tiermaske ist dieses Duo bereit, siegreich aus jedem noch so erbarmungslosen Kampf hervorzugehen. Dabei dürfen natürlich die Spitzhacke Silberzahn für 800 und der Gleiter Sturmsiegel für 500 Einheiten Ingame-Währung nicht fehlen. In vereinter Streitkraft plus Ausrüstung und inklusive der Rückenaccessoires Klingenschild und Wappenumahng kosten die Held*innen 2.600 V-Bucks.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Gleiter einklappen und im Freiflug auf die kommenden Angebote zurasen. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.