Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 3. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Fortnite-Shop: Rückkehrer aus einer weit, weit entfernten Galaxie

Auffällig ist, dass am heutigen 3. Juni eine Menge Star-Wars-Items und Skins wieder zurück in den Shop gespült werden. Aufhänger dafür ist möglicherweise die neue Serie Star Wars: The Acolyte, die ab morgen bei Disney Plus startet. Zumindest thematisch, wenn auch nicht inhaltlich, passend könnt ihr daher jetzt beispielsweise wieder in die Haut von Anakin Skywalker, Padmé Amidala oder Darth Maul schlüpfen. 1.500 V-Bucks werden dafür fällig.

Als Gleiter könnt ihr für jeweils 800 Credits… äh, Bucks in die Naboo-Yacht oder Anakins Jedi Interceptor steigen. 500 Einheiten der Ingame-Währung müsst ihr für das Emote löhnen, mit dem ihr euch lässig auf einen Podracer schwingt; 300 gar nur für die fesche Lackierung, die eure Waffen im rot-schwarzen Sith-Look präsentiert.

Bei den Signature Styles könnt ihr für 1.500 V-Bucks ein Bundle aus Skins und dem Pixellator-Wrap erstehen – als Charaktere stehen Figuren wie Chic Commodore, Mod Marauder oder Vogue Visionary zur Verfügung, die erstmals in Chapter 3, Season 3 eingeführt wurden. Ein Wrap Gear Bundle aus Axt, Gleiter und Rucksack im Hologlyphen-Style, deren Farben ihr anpassen könnt, runden das Angebot ab.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: abwarten und auf die Macht vertrauen. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co