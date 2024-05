Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 30. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Bösewichte aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Flagge zeigen: Farbenfrohe Banner-Fans im Fortnite-Shop

Die Nachtschicht im Fortnite-Shop hat wieder mal pünktlich neue Ware in die Regale geräumt, sodass ihr heute, am 30. Mai 2024, bei eurer Shoppingtour frische Cosmetics entdeckt. Am Eingang werdet ihr direkt von der Bannerbrigade, bestehend aus vier Bannerkämpferinnen und vier Bannerkriegern mit wehenden Fahnen willkommen geheißen. Welche Symbole sie dabei auf der Brust tragen, hängt ganz von eurer eigenen Auswahl ab.

Die bunte Truppe bietet ihre Dienste für je 800 V-Bucks pro Outfit an und schlägt beim Kauf einer kompletten Viererbande einen Mengenrabatt drauf, ihr zahlt also nur 2.000 V-Bucks. Als passenden Zusatz bringen sie das Bannerausrüstungs-Paket für 1.600 Fortnite-Münzen mit sich, das folgende Gegenstände enthält:

Banner (Lackierung, 500 V-Bucks)

Bannerumhang (Rücken-Accessoire, 400 V-Bucks)

Bannerschild (Rücken-Accessoire, 400 V-Bucks)

Wappenhacke (Spitzhacke, 500 V-Bucks)

Bannertragen (Emote, 500 V-Bucks)

Bannergleiter (Hängegleiter, 500 V-Bucks)

Es wird sportlich: Fortnite-Shop richtet heute Spotlight auf Nike-Kollektion

Richtig rausgeputzt hat sich heute vor allem die Sportabteilung im Fortnite-Shop: Alles steht voller Nike-Produkte. Da wäre zum Beispiel einmal das Airphoria-Paket, welches folgendes beinhaltet:

Max am Maxximum (Outfit)

Maxximaler Stapel (Rücken-Accessoire)

Airie (Outfit)

Pure Sole Boombox (Rücken-Accessoire)

Für alles zusammen geht ein Wert von 1.800 V-Bucks übers Kassenband. Ihr könnt eure Sammlung aber auch noch mit den Spitzhacken Maxx-Axt und Ice-Brecher sowie dem Hängegleiter Maxx-Sprung für je 800 blaue Taler aufstocken. Und es geht noch weiter mit dem Nike-Sortiment: Im Airphorier-Max-Paket stecken diese Items:

Airphorier (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

Og max (Rücken-Accessoire)

Eclipse (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

Swoosh-Sauger (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

Direkt aus dem Karton (Emote, einzeln 500 V-Bucks)

Um das Bundle mit nach Hause zu nehmen, sind 2.500 V-Bucks fällig. Vollendet wird die Nike-Aufstellung durch das Siegreiche-Nike-Paket mit den Inhalten:

Nike-Göttin (Outfit, einzeln 1.200 V-Bucks)

Flügel des Sieges (Hängegleiter, einzeln 1.200 V-Bucks)

Flügel des Sieges (Rücken-Accessoire)

Flamme des Sieges (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

Siegessprung (Emote, einzeln 300 V-Bucks)

Die Markenzeichen-Stile des Tages im Fortnite-Shop

Unter den Markenzeichen-Stilen gibt es heute ebenfalls eine ganze Reihe an Neuzugängen unterschiedlichster Outfits. Mit dabei ist die Aerobic-Assassinin im klassischen Spandex für 1.500 V-Bucks und ihre Hantel Hacktraining, die als Spitzhacke umfunktioniert wurde und mit 500 V-Bucks bepreist ist.

Daneben zeigt sich der Krawallkumpel gegen eine Zahlung von 800 V-Bucks, ausgerüstet mit dem 500 V-Bucks teurem Krawallsegler. Vorletzte im Bunde ist Fanatika, auf deren Preisschild die Zahl 1.200 zu lesen ist. Ihr Gepäck ist komplett mit dem Hängegleiter Schnittiger Vogel für 800 und der Spitzhacke Hackmanie für 500 blaues Bling. Schließlich gibt es noch das Paket rund um Hacivat, in dem sich diese Cosmetics verstecken:

Hacivat (Outfit, einzeln 1.500 V-Bucks)

Traditionstasche (Rücken-Accessoire)

Baumspalter (Spitzhacke, einzeln 500 V-Bucks)

Schattentheater (Hängegleiter, einzeln 1.200 V-Bucks)

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Durchatmen und Richtung Aktualisierung sprinten. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.