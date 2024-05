Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 31. Mai 2024

Jeden Tag bietet der Fortnite-Shop frische Angebote, für die ihr eure hart erarbeiteten V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Gleiter, Emotes oder Waffen-Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine!

Echte Stars am Fortnite-Himmel: Shop gibt Bühne frei für Ariana Grande

Heute, am 31. Mai 2024, bebt der Fortnite-Shop unter der Stimme einer absoluten Pop-Ikone: Ariana Grande ist am Mikrofon und geht mit euch auf Battle-Bus-Tour, wenn ihr das entsprechende Kleingeld parat habt. Für ihren nächsten Auftritt hat sie gleich zwei Looks vorbereitet, einer davon wappnet sie für außerirdische Atmosphären, und zwar mit folgenden Teilen:

Raumfahrerin Ariana Grande (Outfit, einzeln 2.000 V-Bucks)

I.R.I.S (Rücken-Accessoire)

Raumfahrerin-Lichtsense (Spitzhacke, einzeln 800 V-Bucks)

I.R.I.S Tagtraum (Gleiter, einzeln 1.200 V-Bucks)

Die gesamte Weltall-Garderobe der berühmten Sängerin kostet euch 2.500 Fortnite-Münzen. In ihrem zweiten Act schlüpft Ariana dann in die Rolle einer pinken Heiligen. Als Rosa Gift-Göttin samt Rücken-Accessoire Risschleife und ihrem Hit “Yes, and?” erleichtert sie euer Portemonnaie um 1.800 V-Bucks. Das Outfit selbst kostet einzeln und damit ohne Klimbim 1.500 blaue Taler. Zusätzliche zu den beiden Kollektionen können auch noch ein paar weitere Besitztümer des Pop-Sternchens erworben werden:

Spooky Smallz (Rücken-Accessoire, 400 V-Bucks)

7-Rings-Schläger (Spitzhacke, 800 V-Bucks)

Sweetener-Splitterschwingen (Hängegleiter, 1.200 V-Bucks)

Aus einer ganz anderen Welt kommt der gute Nordkrieger, ein furchtloser Kämpfer in Wikinger-Rüstung, der sich wahrscheinlich eher auf Wacken als auf einem Konzert von Miss Grande blicken lassen würde. Zu seinem Festival-Gepäck zählen die Spitzhacke Ebenherz-Streitaxt für 800 und die Lackierung Nordrüstung für 300 V-Bucks. In voller Pracht seines Seins, aber mit leeren Händen, gibt es den Nordmann für 1.200 Einheiten der Ingame-Währung zu haben.

Die Markenzeichen-Stile des Tages im Fortnite-Shop

Unter den heutigen Markenzeichen-Stilen findet sich das Mecha-Waffenteam bestehend aus der Mech-Strike-Verteidigerin und dem Mecha-Strike-Navigator wieder, welches schon vor drei Tagen mit dabei war im Fortnite-Shop. Einzelpreise belaufen sich auf 1.400 V-Bucks, beide zusammen gibts für 2.000. Mit in der Kategorie stecken der Skin Schneid für 800 Münzen und die beiden Emotes Smooth Slide und Metallsuche mit Preisen in Höhe von jeweils 500 virtuellem Bling.

Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: Darauf beharren, dass ihr schon bald etwas sehen, es mögen, es wollen und dann bekommen werdet (Ganz nach dem Motto des heutigen Stars). Oder spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co