Neuzugänge im Fortnite-Shop vom 6. Juni 2024

Jeden Tag flattern taufrische Angebote in den Fortnite-Shop, für die ihr eure teuer erkauften V-Bucks ausgeben könnt. Wir präsentieren euch einige Updates, die es euch ermöglichen, euren Charakter zu individualisieren und nahezu einzigartig zu gestalten.

Egal ob neue Äxte, Emotes oder Skins; Held*innen und Fieslinge aus beliebten Franchises, bekannte Celebrities oder originale (und originelle) Fortnite-Charaktere – ihr werdet zahllose Möglichkeiten haben, auf dem Battle-Royale-Schlachtfeld besonders aufzufallen. It’s your time to shine.

Heute im Fortnite Shop: Kino, Basketball und Metallica

Sportlich wird’s im Fortnite-Shop am 6. Juni: Basketball-Fans dürfen sich mit einem knuffigen Rucksack ausrüsten, der dem Charakter Fishstick nachempfunden ist (400 V-Bucks), mit dem NBA-gebrandeten Baller’s Basher in die Bresche schlagen (800 V-Bucks) oder mit einem feschen Emote einen feurigen Dunk hinlegen (500 V-Bucks). Musikalisch hingegen wird es mit den Fortnite Flow-Emotes: Hier könnt ihr zum Dance Monkey werden (300 V-Bucks), zu Master of Puppets standesgemäß in die Klampfe hauen oder eure Gegner*innen auf dem Schlachtfeld gehörig rickrollen (jeweils 500 V-Bucks).

In den Signature Styles findet ihr heute ein paar lustige Items mit Kino-Thematik. So könnt ihr euch für 1.200 V-Bucks in Gestalt von Kernel Poppy auf die Pirsch machen – der knusprige Grünschnabel ist einer der weirden, Fortnite-Original-Charaktere. Ebenso wie der Muskelkater (im Original Meowscles), den ihr euch für 1.400 blaue Münzen im flauschigen Toon-Format à la Felix the Cat oder Steamboat Willie zulegen und eure Cattitüde ausdrücken könnt. Wer einfach nur dabei stehen und Popcorn grabben möchte, kann dies für 200 Bucks mit dem Emote Jumbo Popcorn tun.

Das Zehnfache davon wird hingegen für die legendären Skins fällig, dafür könnt ihr euch durchaus stylisch als Criterion oder Arachne (deren Optik ein bisschen an Widowmaker aus Overwatch erinnert) über die Insel jagen. Falls nichts Passendes für euch dabei ist, heißt es: abwarten und never gonna give you up. Spart eure V-Bucks auf und schaut am nächsten Tag nochmal rein. Morgen gibt es wieder ein paar Neuzugänge und Rückkehrer im Fortnite-Shop.

Quelle: FNBR.co