Für unter 2 Euro im Steam Sale: Zehn Jahre altes Horrorspiel feiert Rekordzahlen

Schon im Jahre 2014 feierte ein Survival-Horrorspiel, das vor allem im Koop mit euren furchtlosen Freundinnen und Freunden einlädt, erkundet zu werden, seinen Release im Early Access auf Steam. Dank des aktuellen Winter Sale, bekommt ihr den Hit, der sich mittlerweile sogar über einen zweiten Teil freuen durfte, für nicht einmal zwei Euro.

Dies dürfte wohl mitunter der Grund dafür sein, dass sich dieser Tage so viele Mutige wie nie zuvor ins Dickicht von The Forest wagen. Und obwohl der Launch des Erstlings bereits geschlagene zehn Jahre in der Vergangenheit liegt, ist der Titel bis heute gut gealtert.

The Forest: Survival-Horror-Schnäppchen feiert Spielerrekord dank Steam Sale

Damals noch ein Teil des Steam Greenlight-Programms, lieferte das recht schmale Entwicklerteam von Endnight Games mit The Forest einen waschechten Hit ab. Der Koop-Survival-Horror kombinierte bildgewaltige Blockbuster-Grafik mit geschickten Bau- und Handwerkssystemen und Herzschlag in die Höhe treibenden Schockmomenten – alles im Setting einer idyllischen Insel, auf der furchterregende Kannibalenstämme nach eurem Fleisch gieren.

Nun, rund zehn Jahre nach Start und einer Fortsetzung später, feiert The Forest auf Steam einen neuen Rekord an gleichzeitig Gestrandeten. Ganze 97.964 Spielerinnen und Spieler verzeichnet der Titel dieser Tage – Tendenz steigend. Schuld daran hat vermutlich der Steam Winter Sale, der euch über die Festtage mit euren Liebsten für gerade einmal 1,67 Euro auf die Insel schickt. Last-Minute-Winterurlaub unter Palmen – nur eben mit ein paar blutrünstigen Menschenfressern statt langer Schlange am Frühstücksbuffet.

Wer Lust auf den höllischen Holiday-Trip hat, kann bedenkenlos zuschlagen: Selbst nach der gefeierten Veröffentlichung des Nachfolgers, Sons of the Forest, erfreut sich das Original stetiger Beliebtheit – wie das Genre der Koop-Horrorspiele an sich. Zwar bekommt ihr es regelmäßig zu günstigen Preisen unterhalb der 10-Euro-Marke, so günstig wie aktuell war es auf Steam allerdings bislang nie.

Wer also beim Basteln, Bauen und gemeinsamer Glückseligkeit nicht sofort an ein Lego-Set unter dem Weihnachtsbaum denkt, sondern sich auch mit knallhartem Survival-Horror anfreunden kann, für den dürfte The Forest das Richtige sein. Falls nicht, haben wir an anderer Stelle alle weiteren wichtigen Informationen und die besten Angebote rund um den Steam Winter Sale für euch festgehalten.

