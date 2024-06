Nicht jedes Spiel ist für jedermann – Arrowhead-CEO verteidigt Elden Ring

Seit nicht einmal einer Woche ist der DLC zu Elden Ring auf dem Markt und hat sich gefühlt schon ebenso viele Freunde wie Feinde gemacht. Bei den Kritikern gilt Shadow of the Erdtree bereits als der vielleicht beste DLC aller Zeiten, auf Opencritic lässt es in puncto Bewertung alle vollwertigen Spiele des Jahres 2024 hinter sich.

Aber viele Spieler*innen haben die Beschwerde, dass die Elden Ring-Erweiterung zu schwer ist – obgleich ein hoher Schwierigkeitsgrad eine der unerschütterlichen Standfesten ist, auf denen die Soulslikes von FromSoftware beruhen.

Ist Elden Ring zu schwer? Die Videospielwelt bietet für alle genug Vielfalt

Wer darüber überrascht ist, dass ein Soulslikes wie Elden Ring oder eben dessen Erweiterung SEHR schwer ist, hat in den letzten Jahren in der Videospielwelt wohl nicht so genau aufgepasst. Und es ist völlig okay, wenn das nicht jedermanns Ding ist und man an anderen Genres mehr Freude hat. In dieses Horn stößt jedenfalls Johan Pilestedt, CEO von Arrowhead, dem Studio hinter dem Multiplayer-Shooter Helldivers 2, in einer Diskussion auf Twitter.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Videospielindustrie ist groß genug, dass es für jeden so viele aufregende Erfahrungen zu machen gibt. Ich versuche mir vorzustellen, wie es gewesen wäre, diese Bandbreite schon im Alter von zehn Jahren zu haben… das wäre überwältigend gewesen.“

Soulslikes sind nicht für jeden gemacht und FromSoftware weiß das; sie wollen ihre Spielerfahrung für ihre Fans optimal machen. „Ein Spiel für jeden ist ein Spiel für niemanden“, konstatiert Pilestedt, und rezitiert damit die Grußworte der Arrowhead-Webseite. „Man sollte sich immer auf ein bestimmtes Publikum ausrichten. Und gutes Game Design erweckt immer mehr Emotion als alles andere.“ Und tatsächlich würde ein Elden Ring sich mit einem geringen Schwierigkeitsgrad konterkarieren, indem es sich mehr an andere Action-Adventures annähert.

Glücklicherweise – aus der Sicht vieler Fans von Elden Ring und anderen Soulslikes – ist auch Shadow of the Erdtree wieder knackeschwer, belohnt die Spielerschaft aber auch mit spektakulären Szenen, einer beeindruckenden Spielwelt und vielen Geheimnissen. Falls ihr wissen wollt, wie und wo ihr die Bosse im Elden Ring-DLC finden könnt, schaut euch unseren Guide an.

Unser EM-Tippspiel startet! Die besten Teilnehmer*innen gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, einen Kurzurlaub und vieles mehr. Jetzt noch schnell anmelden.

Quelle: Twitter / @Pilestedt, Arrowhead Game Studios, Opencritic