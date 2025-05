Nicht mehr PS5-Exklusiv: Dieses extrem beliebte Spiel kommt bald für PC

Früher ein Tabu, mittlerweile längst an der Tagesordnung ist Sonys Strategie, PS5-Spiele von der hauseigenen Konsole auf den PC zu hieven und ihnen ihre Exklusivität zu rauben.

Ungefähr jeder großer Titel, bei dem der Konzern in den letzten Jahren die Finger im Spiel hatte, hat es irgendwann auch auf den Rechner geschafft; mal mit mehr, mal mit weniger zeitlichem Abstand. Nun ist der nächste Kandidat an der Reihe und der dürfte angesichts eines Metacritic-User*innenscores von 9.2 bei über 7.000 Wertungen eine ganze Menge Spieler*innen freuen.

Sony verplappert sich: PS5-Spiel Stellar Blade springt in Kürze auf den PC

Der Trailer, der verkündet, dass das einst exklusive PS5-Spiel Stellar Blade bereits am 11. Juni für den PC erscheint, hätte offenbar noch gar nicht zu sehen sein sollen. Auf dem offiziellen PlayStation-Kanal auf YouTube hochgeladen, hat man das Werbevideo mittlerweile wieder gelöscht. Reddit-User*in Alekstra war allerdings schneller und hat das Material für euch gesichert.

Hier könnt ihr euch den Trailer schon jetzt anschauen:

Der zweiminütige Trailer zeigt das, was Fans am PS5-Spiel Stellar Blade kennen und lieben: Apokalyptische Action und adrenalingeladene Auseinandersetzungen mit grotesken Gestalten. Vor allem aber stehen die Stärken des PC-Ports im Vordergrund: Ihr könnt euch unter anderem auf den Gebrauch von AI Upscaling und Frame Generation (NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3), eine nicht gedrosselte Bildrate, eine japanische und chinesische Sprachausgabe sowie Ultrawide Display Support freuen.

Weil es sich bei Stellar Blade um ein PS5-Spiel handelt, kommt auch am PC der DualSense-Controller zum Einsatz, und soll mit seinem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern für ein noch immersiveres Erlebnis sorgen. Außerdem gibt es brandneue Inhalte: Darunter ein Bosskampf gegen den Wächter-Anführer Mann und gleich 25 neue Outfits für Eve. Basierend auf einer Szene im Trailer, bei der die Protagonistin einen USB-Stick fallen lässt, mutmaßen Fans, dass auch ein neues Ende mit am Start sein wird.

Falls ihr euch den PC-Port holt, aber noch einen DualSense braucht:

Dass die neuen Inhalte nicht nur auf dem PC erscheinen, sondern ihren Weg auch in das PS5-Spiel finden, scheint angesichts des letzten Bildes wahrscheinlich: Dort wird Stellar Blade nämlich als Complete Edition präsentiert, die die DLCs zu NieR: Automata und Nikke: Goddess of Victory enthält und am 11. Juni für beide Plattformen erscheint. Ob sich die Action-Sause allgemein lohnt, egal ob auf der PS5 oder dem PC, verrät unser umfangreicher Test zu Stellar Blade.

Quelle: Metacritic, Reddit /@Alekstra