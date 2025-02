Ninja Gaiden 2 Black: Brandneues Update bringt zwei heißersehnte Features mit

Erst vor Kurzem durften sich Fans des ursprünglich bereits im Jahre 2008 erschienenen Action-Hits über die Neuauflage für PC und Konsolen freuen. Nun bekommt das ohnehin überarbeitete Ninja Gaiden 2 Black ein brandneues Update spendiert.

Dieses bringt neben ein paar Fehlerbehebungen und Verbesserungen zwei frische Features spendiert, die unter Spielerinnen und Spieler ganz grundlegend als besonders beliebt gelten. Wir haben das Wichtigste für euch im Folgenden zusammengefasst.

Zwar wurde Ninja Gaiden 2 Black für seine grafische Grunderneuerung, für welche die Unreal Engine 5 herhalten durfte ebenso wie für das verbesserte Waffensystem oder die zusätzlichen Charaktere, in deren Haut wir nun schlüpfen dürfen, gelobt. Dennoch: Auch ein paar kritische Worte, die sich vor allem auf den Schwierigkeitsgrad sowie einige Balance-Entscheidungen bezogen, fielen im Rahmen der Veröffentlichung.

Passend dazu: Ninja Gaiden 2 Black findet ihr neben weiteren neuen Titeln auch im Xbox Game Pass

Und auch ein paar fast schon für selbstverständlich gehaltene Features fehlten so manchem oder so mancher – die nun aber kurzerhand mit Update 1.003.000 ihren Weg in das Spiel finden sollen. Die Rede ist einerseits von einer New Game Plus-Option, die euch die Kampagne nach ihrem Ende noch einmal erleben lässt – im entsprechenden Schwierigkeitsgrad und mit gewohnter Ausrüstung und freigeschalteten Fähigkeiten.

Hinzu gesellt sich der Fotomodus, in welchen ihr mühelos über das Menü im Spiel wechseln dürft. Anschließend könnt ihr eure Kamerafahrten durch einen festgelegten Bereich unternehmen und dabei Schnappschüsse schießen, wie es euch beliebt. Obendrein nahmen sich die Entwicklerinnen und Entwickler das Feedback der Community zu Herzen und schraubten etwas am Balancing, während man auch diverse weitere Verbesserungsvorschläge einfließen ließ. Zu guter Letzt findet man noch ein paar handelsübliche Fehler-Fixes in den ausführlichen Patch Notes des Updates.

Eben jenes findet ihr ab sofort zum Download auf der PS5 und den Xbox Series-Konsolen ebenso wie auf dem PC. Fans der legendären Spielreihe dürfen sich im Übrigen auch auf Ninja Gaiden 4 freuen – zu welchem wir vorab ein Deutschland-exklusives Interview führen konnten.

Quellen: Koei Tecmo & Team Ninja