Ninja Gaiden 4: Spielzeit – Mit so vielen Stunden könnt ihr rechnen

Schwerter hoch, es wird wieder geschnetzelt: Ninja Gaiden 4 ist nämlich da und will euch erstklassige Action mit bildgewaltiger Brutalität auftischen.

Klingt nach einem schmackhaften Snack für zwischendurch, doch wie umfangreich fällt die Zusammenarbeit von Team Ninja und Platinum Games wirklich aus? Wir verraten euch, wie es um die Spielzeit von Ninja Gaiden 4 bestellt ist: Egal, ob ihr nur durch die Story jagt oder wirklich alles an optionalen Inhalten mitnehmt.

Ninja Gaiden 4: Spielzeit für Story und Completionists

Tatsächlich bringen wir euch Erfahrungen aus erster Hand mit: Unser Tester Jens gibt nämlich an, dass er nach dem reinen Abschluss der Hauptstory von Ninja Gaiden 4 rund 15 Stunden auf dem Tacho stehen hatte. Da ein Haufen Nebenmissionen auf euch warten und nach den Credits nicht nur ein noch höherer Schwierigkeitsgrad, sondern auch die Möglichkeit zur Kapitelauswahl dazukommen, ist das allerdings nur das absolute Minimum.

Nicht zu vergessen die Prüfungen, bei denen ihr normale Kämpfe oder Bosse nochmal unter besonderen Bedingungen auf die Bretter schicken müsst. Und das Bewertungssystem sowie die Online-Ranglisten dürften einen zusätzlichen Ansporn für all diejenigen darstellen, die schon aus den Vorgängern alles rausgekitzelt haben. Was bedeutet das nun in Stunden? Nun, das hängt natürlich stark davon ab, wie viel der genannten Inhalte ihr letztendlich mitnehmt.

Lesetipp: Unser Test zu Ninja Gaiden 4

Erledigt ihr abseits der Geschichte noch die ein oder andere Nebenmission oder Prüfung, landet ihr vermutlich irgendwo zwischen 20 und 30 Stunden. Habt ihr hingegen den Anspruch, den neuesten Ableger bis zur Perfektion zu lernen und 100 Prozent abzuschließen, dürftet ihr die 50 Stunden locker überschreiten. Welche Uhrzeit am Ende auf eurem Bildschirm flackert, ist aber natürlich auch eine Frage des eigenen Könnens.

Je nachdem könnt ihr Ninja Gaiden 4 also problemlos zwischen zwei größere Titel quetschen oder aber den Rest des Oktobers und den gesamten November damit ausfüllen. Dabei locken die verbleibenden Monate von 2025 durchaus mit einigen potenziellen Knallern, wie unsere Release-Liste verrät.