Nintendo: Beliebtes Ankündigungs-Event womöglich noch im Februar

In den letzten Jahren war der Monat Februar immer mit dem Erscheinen einer neuen Ausgabe des Videoformats Nintendo Direct verknüpft. Darin stellen Repräsentanten und Repräsentantinnen des Videospielkonzerns die neuesten Entwicklungen der Marke, besonders in Bezug auf baldige Veröffentlichungen, vor.

Noch ist das zweite Kalenderblatt des Jahres nicht abgerissen, doch je mehr Tage ins Land ziehen, desto unsicherer werden Fans, ob ihre Prognosen sich bewahrheiten. Aus der Leak-Szene dringen nun Bekräftigungen hervor, dass es sich noch lohnen könnte, aufmerksam zu bleiben.

Nintendo Direct ist für den Februar noch nicht vom Tisch

In der Welt des Gamings sind zurzeit alle Augen auf Nintendo gerichtet. Immerhin rückt der Release der mittlerweile offiziell bestätigten nächsten Konsole des Unternehmens näher und näher. Erst einmal sieht der Zeitstrahl jedoch ein Showcase zum bevorstehenden Stück Technik im April vor. Heißt das, bis dahin gehen wir völlig leer aus, was Ankündigungs-Events betrifft? Nicht unbedingt.

Dem Muster früherer Uploads und den Aussagen aktiver Leaker*innen nach zu urteilen, könnte der aktuelle Monat trotz fortgeschrittenem Verlauf ein frisches Video bereithalten, wie Gamerant berichtet. Dahingehende Theorien kursieren schon seit einer Weile. Vermutete Daten, die auf den Anfang des Februars zielten, haben sich als falsch herausgestellt, wodurch der vorherrschende Optimismus einen Dämpfer erfuhr. Doch die Community gibt die Hoffnung noch nicht ganz auf. Zurecht, wie ein Nutzer der Webseite famiboards andeutet.

Kürzlich teilte er auf der Plattform Informationen aus einer ihm zur Verfügung stehenden Quelle, die ihm versichert, eine Direct in nicht näher benannter Form soll demnächst auftauchen. Im letzten Jahr stammte aus dieser auch ein Hinweis auf die Präsentation im August, was für einen weiteren richtigen Treffer sprechen könnte. Auch Gaming-Insider Jeff Grubb hatte bereits erwähnt, dass er auf Grundlage eigener Quellen mit einer Nintendo Direct Ende Februar rechnet.

Aber was wäre in dem Fall inhaltlich zu erwarten?

Was könnte Thema der nächsten Nintendo Direct sein?

Mit Hinblick auf die Vorbereitungen hin zum Debüt der Nintendo Switch 2 glaubt momentan kaum jemand, dass große Releases oder gar die Hardware selbst in einer vermuteten nächsten Direct Thema werden. Stattdessen tendiert der Konsens unter Fans eher hin zu einem Showcase mit Fokus auf Third-Party-Titel. In den meisten Fällen werden die Streams etwa eine Woche vorher angekündigt, viel Zeit bleibt also nicht mehr, bis offizielle Informationen oder deren Ausbleiben die Spannung auflösen.

Derweil reicht der Nervenkitzel rund um die Nintendo Switch 2 auch über den Februar und März hinaus, denn erst am 2. April 2025 folgen weitere Einblicke zu den Features des Hybriden. Dasselbe Maß an Zurückhaltung gilt natürlich nicht für Leaks, wie beispielsweise ein vor Kurzem durchgesickerter Informationsschnipsel erneut unter Beweis stellt: Angeblich soll sich die Switch 2 in zwei verschiedenen Ausrichtungen bedienen lassen.

Quellen: Gamerant, famiboards.com, Youtube / Jeff Grubb’s Game Mess