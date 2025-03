Nintendo: Massenweise brandaktuelle Spiele-Ankündigungen – mit großen Highlights

Was für eine spannende Zeit, ein Nintendo-Fan zu sein. Nicht nur ist für die nächste Konsole des Unternehmens in Kürze ein großes Showcase geplant, zuvor noch schlittert man mit Bekanntmachung zu bevorstehenden Titeln um die Ecke.

Im Rahmen einer neuen Ausgabe der Nintendo Direct wurden über 20 Spiele vorgestellt, von denen einige sogar noch heute auf direktem Wege in den eShop wandern. Wir liefern euch einen kompakten Überblick zu den künftigen Releases.

Nintendo Direct: Metroid 4 rückt näher

Eigentlich konnte kaum jemand wirklich glauben, dass Nintendo tatsächlich noch vor dem 2. April live gehen würde, um über neue Entwicklungen in ihrem Videospiel-Kader zu plaudern. Nachdem etliche Leaks aus unterschiedlichen Quellen jedoch genau das beteuert hatten, setzten sich vorsichtige Vermutungen fest. Und jetzt ist es tatsächlich passiert: Am 27. März um 15 Uhr hat das Unternehmen ausgepackt.

Hier die besprochene Nintendo Direct auf YouTube:

Dadurch kennen wir nähere Infos über den nächsten Teil der Metroid-Reihe: Metroid Prime 4: Beyond. Von der Entwicklung dieses Titels wissen wir nun schon deutlich länger, 2017 hatte Nintendo hierzu erste Versprechen gemacht. Eine zwischenzeitliche Intervention setzte die Umsetzung zurück, doch in 2024 zeigte man neue Fortschritte und stellte bereits einen Release in diesem Jahr in Aussicht. Ein debütierender Trailer enthüllt mehr Details zu den Gameplay-Elementen.

Nintendo Direct: Auf welche Spiele ihr euch sonst noch freuen dürft

Doch nicht nur damit hat Nintendo in den Herzen der Fans Feuer entfacht: Es kommt ein neues Tomodachi Life. Die abgedrehte Lebenssimulation haben Fans damals auf dem Nintendo 3DS lieben gelernt und warten seit mittlerweile elf Jahren auf einen Nachfolger. Doch nicht vergeblich, wie sich herausgestellt hat: In 2026 soll Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheinen. Zu der frohen Kunde gibt es einen witzigen Trailer mitgeliefert.

Noch eine Reihe weiterer Titel fanden in dem rund 30-minütigen Livestream Erwähnung. Die haben wir euch einmal als knackige Liste zusammengepackt:

Dragon Quest 1-2 HD-2D Remake – 2025

No Sleep for Kaname Date – 25. Juli 2025

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 19. Juni 2025

Shadow Labyrinth – 18. Juli 2025

Patapon 1+2 Replay – 11. Juli 2025

Story of Seasons: Grand Bazaar – 27. August 2025, Vorbestellungen heute

Disney Villains Cursed Café – 27. März 2025

Witchbrook – Winter 2025

The Eternal Life of Goldman – Winter 2025

Gradius Origins – 7. August 2025

Rift of the NecroDancer – 27. März 2023

Tamagotchi Plaza – 27. Juni 2025

Pokémon-Legenden: Z-A – neuer Trailer

Rythm Paradise Groove – 2026

High on Life – 6. Mai 2025

Star Overdrive 10. April 2025

The Wandering Village – 17. Juli 2025

King of Meat – 2025

Lou’s Lagoon – Sommer 2025

Fantatsy Life i: Die Zeitdiebin – 21. Mai 2025

SaGa Frontier 2 Remastered – 27. März 2025

Monument Valley 1&2 – 15. April 2025, Vorbestellungen ab heute

Monument Valley 3 – Sommer 2025

Everybody’s Golf Hot Shots – 2025

MARVEL Cosmic Invasion – Winter 2025

TomoDachi Life: Wo Träume wahr werden – 2026

Wenige Tage bleiben Zeit, die neuen Ankündigungen sacken zu lassen und im eigenen Hirn wieder Platz für das nächste Nintendo-Event zu schaufeln, wenn am kommenden Mittwoch hoffentlich Preis, Launch-Termin und exklusive Titel der neuen Hybrid-Konsole aufgedeckt werden. Hinweisen von Insider*innen nach zu urteilen, soll der Marktstart der Nintendo Switch 2 übrigens in drei wichtige Phase eingeteilt sein.

