Nintendo: Brodelnde Kontroverse um Donkey Kong – Konzern verteidigt Entscheidung

Im Laufe ihrer Lebensdauer erfährt der ein oder andere Videospielcharakter mit fortschreitender Grafik und neuen technischen Möglichkeiten ein verdientes Glowup. Man betrachte beispielsweise Nintendos Maskottchen Mario, der anfangs nur eine Ansammlung von Pixeln war und nun teilweise die einzelnen Haare seines Schnurrbarts zu erkennen gibt.

Sein früherer Erzfeind und mittlerweile Kumpane Donkey Kong hat sich ebenfalls weiterentwickelt, allerdings nicht gerade in Richtung stärkere Ästhetik, wenn man einige erschrockene Fans fragt. Warum sich Nintendo für das Design entschieden hat, darüber redet jetzt Shigeru Miyamoto.

Nintendo: Darum ist Donkey Kong ein brandneuer Affe

Erstmals konnten wir Donkey Kong in seiner neuen Form im Super Mario Bros.-Film betrachten. Damals dachte man noch, sein frischer Look sei eine Ausnahme, die lediglich für die Kinoleinwand in Kauf genommen wurde. Seit dem ersten Trailer zu Mario Kart World, welche bei der Enthüllung der Nintendo Switch 2 im Februar das Licht der Bildschirme erblickte, ist allerdings klar, dass sich die Anpassung auch über klassisches Bewegtbild erstreckt. Screenshots seines stumpfen Gesichtsausdrucks wurden schnell zum Meme.

Und dann kam noch die Ankündigung von Donkey Kong Bananza, in dem der namensgebende Protagonist selbstverständlich die Wärme des Rampenlichts genießen darf. Auch hier zeigt er sich mit runderen Gesichtszügen und ohne markante Jimmy Neutron-Locke. Nicht alle Fans des Affen mit Krawatte feiern seine Typveränderung, sie spaltet die Community in zwei Lager. Die einen sind Anhänger*innen des alten Designs von Rare, während die anderen die Überarbeitung begrüßen. Zu Beginn, als gerade klar wurde, dass das Umstyling permanent sein würde, waren besonders kritische Stimmen laut. Mittlerweile finden sich im Donkey Kong-Subreddit beispielsweise einige Threads, die die Entscheidung loben.

Lesetipp: Kehren in Donkey Kong Bananza altbekannte Charaktere zurück? Ein Bild wirft Fragen auf

Affenstarker Ausdruck von einem ausdrucksstarken Affen

Aber warum überhaupt sollte man Hand an das Äußere von Donkey Kong legen? In einem Interview mit Shigeru Miyamoto, welches IGN bei der Eröffnung des Epic Universe Parks von Universal in Orlando, Florida geführt hat, verrät dieser, wodurch der Weg dorthin geebnet wurde. „[…] Mit Rückblick auf das Design, welches Rare entwickelt hat, haben wir reevaluiert: Was können wir tun, um das Design noch ausdrucksstärker zu machen? Und dann, mit dem Film, haben wir entschieden, mit dieser neuen Generation von Donkey Kong weiterzumachen“.

Dank dieser Aussagen wissen wir nun also etwas besser über die Hintergründe von Donkey Kongs neuer Version Bescheid. Falls ihr mehr über seinen bevorstehenden Auftritt in Donkey Kong Bananza auf der Nintendo Switch 2 erfahren wollt, findet ihr bei uns eine passende Vorschau.

Quellen: IGN