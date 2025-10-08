Nintendo: Damit wirft der Konzern jetzt ein großes Rätsel auf – „War noch nie so verwirrt“

Ohne Ankündigung oder jegliche Form von Kontext hat der Konzern Nintendo auf dem eigenen YouTube-Channel einen Upload hinterlassen, zu dem die Fans sich nun ihre Gedanken machen. Schwer vorzustellen, dass es hierbei nur um künstlerischen Ausdruck geht und nicht noch versteckte Hinweise mit drinstecken.

Könnte sich das Video auf einen bevorstehenden Spielerelease in einem neuen oder bekannten Franchise beziehen? Oder geht es hier vielleicht doch eher um neue Bewegtbildprojekte? Ein paar spannende Theorien kursieren bereits in der Community.

Nintendo veröffentlich Kurzfilm und verliert dazu kein Wort

Am 7. Oktober 2025 ist ein Kurzfilm mit dem Namen „Close to You“ auf den je nach Regionen verschiedenen YouTube-Profilen, die Nintendo verwaltet, erschienen. In den fast vier Minuten Bewegtbild verfolgen Zuschauer*innen ein blondes Baby, das hinter seinem sich wie von Zauberhand bewegenden Schnuller her ist, während seine Mutter kurz den Raum verlassen hat. Dialoge oder Texteinblendungen gibt es keine, in der Beschreibung des Videos wiederholt sich lediglich der Titel. Weiterführende Information sucht man hier also vergeblich.

Hier das besprochene Video:

Selbst die Kommentare sind deaktiviert, was standardmäßig bei Trailern oder ähnlichem auf den betreffenden Kanälen eigentlich nicht vorkommt. Aber das hält die Fans natürlich nicht davon ab, sich anderswo zusammenzutun und miteinander zu diskutieren, welche Botschaft sich wohl aus dem Gesehenen herauslesen lässt. Beispielsweise haben sie hierzu einen Reddit-Thread ins Leben gerufen, in dem ein paar interessante Vorschläge zu finden sind.

Besonders viele Upvotes hat dort eine Idee erhalten, die ein Lebenszeichen einer beliebten IP hinter der Aktion vermutet: „Ich kann Teile des Pikmin-Soundtracks in dem Video raushören und es ist fast so, als würden unsichtbare Pikmin Dinge bewegen„. Auch andere Wortmeldungen erwähnen die kleinen bunten Pflanzenwesen, denken zum Beispiel an einen möglichen Film mit ihnen oder eben den nächsten Teil der Spielereihe. Wie ein*e Nutzer*in herausstellt, ergibt diese Theorie vor allem Sinn, weil die Pikmin Bloom-App erklärt, dass Pikmin in den Augen der Menschen nicht zu sehen sind.

Generell und vor allem bei der ersten Begegnung löst das Video aber eher Fragezeichen über den Köpfen hervor: „Ich war noch sie so verwirrt von einem Upload von Nintendo„, beschreibt etwa eine Person diesen Zustand. Diese Verwirrung wird am Ende nur der Videospielkonzern selbst auflösen können, aber wann das sein wird und ob das überhaupt passiert, um das zu sagen ist es noch zu früh. Vorher noch scheint ein heißgeliebtes Horrorspiel seinen Release auf der Nintendo Switch 2 feiern zu dürfen.

