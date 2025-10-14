Nintendo: Diese ungeahnte Innovation haut Fans jetzt aus den Socken – „Absolut verrückt“

Die Nintendo Switch war die erste richtige Hybrid-Konsole des japanischen Videospielunternehmens, wobei die Wii U mit ihrem unterstützenden Pad hierfür bereits den Grundstein gelegt hat. Zuvor allerdings gab es eine klare Trennung zwischen Konsole und Handheld, so konnte beispielsweise die Wii nur über einen angeschlossenen Fernseher und der Nintendo 3DS nur über den eingebauten Bildschirm bedient werden.

Das auch künftige Generationen der Hardware sich ihr 2-in-1-Wesen beibehalten werden, davon lässt sich stark ausgehen. Immerhin hat schon die Nintendo Switch 2 bei ihrem Release im Juni keinen Schritt davon weggetan. Was aber, wenn jetzt auch noch die vergangene Technik rückwirkend mit der zweigeteilten Bedienbarkeit ausgestattet werden würde? Diese Frage und gleich die dazu passende Aufgabe hat sich jetzt ein Fan gestellt.

Nintendo 3DS am TV spielen: Ein Fan hats möglich gemacht

Der Nintendo 3DS hat bereits zwei Screens, wie von der Buchstabenkombi DS (Dual-Screen) verraten. Ihn an einem dritten, größeren Bildschirm zu benutzen, das geht nur mit Tricksereien, die werkseitig nicht vorgesehen sind. Content-Creator KOUZEX hat hierfür eine besonders elegante Lösung gefunden und präsentiert diese in einem kürzlichen Upload auf der Plattform YouTube. Für das Projekt hat er sich mehrere Ziele gesetzt, die schließlich alle zufriedenstellend erfüllt werden konnten.

Hier das besprochene Video:

Dazu gehört unter anderem, dass der im 3D-Drucker entstandene 3DS-Dock dem der Switch im Design ähneln soll. Optische Parallelen fallen sofort auf, beide Geräte erinnern, schlecht beschrieben, an einen Toaster mit Platz für eine Brotscheibe und offenen Seiten. Die Erfindung lässt sich wie ihr Vorbild per HDMI an jeden TV anschließen und lädt die Konsole beim Spielen per USB-C-Kabel.

Zur Steuerung dient ein kabellos verbundener Pro Controller. KOUZEX demonstriert eindrucksvoll, dass die Nutzung einwandfrei funktioniert, und dass auch noch ohne merkliche Eingabeverzögerung. In den Kommentaren zeigen sich Zuschauer*innen begeistert von dem Ergebnis. „Diese Mod[ifikation] ist absolut verrückt Bro, ich würde es sofort kaufen“, schreibt beispielsweise eine Person. „Der Fakt, dass du das zum Laufen gebracht hast ist ernsthaft unglaublich“, drückt eine andere ihr Bewunderung aus.

In Sachen spannende Fan-Ideen ist die 3DS-Docking-Station übrigens nicht das einzige Berichtenswerte aus den letzten Tage. An anderer Stelle hat eine Person den Nintendo Game Boy in ganz besonderer Form erstrahlen lassen.

