Nintendo: Dieses Spiel von 2011 hat seinen Wert verdoppelt – wer es besitzt, kann jetzt viel Geld verlangen

Das Nintendo DS-Spiel Okamiden hat seit Anfang 2025 einen deutlichen Preissprung hingelegt. Der von Capcom veröffentlichte Ableger der Okami-Reihe war jahrelang relativ günstig zu bekommen und wurde auf dem Gebrauchtmarkt für etwa 15 bis 30 US-Dollar gehandelt.

Mittlerweile liegt der Durchschnittspreis jedoch bei rund 94 US-Dollar – Tendenz steigend. Obwohl Okamiden damit noch nicht zu den teuersten DS-Spielen zählt, ist dieser plötzliche Anstieg bemerkenswert – und stellt für Sammler*innen womöglich ein attraktives Investitionspotential dar.

Nintendo DS: Klassiker wird zu wertvoller Investition

Im Jahr 2011 erschien Okamiden in Europa und den USA, und damit sehr spät im Lebenszyklus des Nintendo DS und seiner Varianten wie dem Nintendo DS Lite und dem Nintendo DSi. In diesem Zeitraum kamen auch andere gut bewertete Titel wie Pokemon Black und White, Radiant Historia, Kirby Mass Attack, Ghost Trick: Phantom Detective und Dragon Quest VI: Realms of Revelation auf den Markt. Während einige dieser Spiele schon länger hohe Preise erzielen, sticht Okamiden nun durch seinen jüngsten Wertzuwachs hervor.

Dass diese Entwicklung auch in Deutschland zu beobachten ist, zeigt allein ein Blick auf Amazon. Dort ist das Nintendo DS-Spiel aktuell für mindestens 109,34 Euro als Japan-Import 🛒 und für 152,73 Euro als US-Import 🛒 zu erwerben – und damit deutlich im Preis gestiegen. Laut Geizhals.de verdoppelte sich dieser Ende Oktober 2024 nahezu.

Lesetipp: Für diese alten Videospiele zahlen Fans tausende Euro

Darum ist der Preis explodiert

Der Preisanstieg scheint direkt mit der Ankündigung eines neuen Okami-Spiels zusammenzuhängen, wie Comicbook.com vermutet. Ende 2024 bestätigte Capcom mit einem kurzen Teaser-Trailer, dass man an einem Nachfolger von Okami arbeitet. Da sich das Projekt in einem frühen Stadium befindet, dürfte es bis zum Release zwar noch einige Zeit dauern, doch allein die Ankündigung hat offenbar das Interesse an der gesamten Reihe neu entfacht. Infolgedessen wurde Okamiden für den Nintendo DS zu einem begehrten Sammlerstück.

Ob der aktuelle Preis langfristig stabil bleibt oder ob der Wert wieder sinkt, wird sich zeigen. Da der Titel Wiki zufolge weltweit und 42 Wochen nach seinem Release allerdings nur rund 255.500 Mal verkauft wurde, könnte die begrenzte Verfügbarkeit dazu beitragen, dass der jetzige Wert Bestand hat. Wer Okamiden bereits in seiner Sammlung hat, kann sich also glücklich schätzen.

Quellen: Geizhals.de, Comicbook.com, Okami Wiki

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.