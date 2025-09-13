Nintendo: „Ein neuer Tiefpunkt“ – Mit dieser Aktion sorgt das Unternehmen jetzt für Kopfschütteln

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, kennt die Videospielfirma Nintendo keinen Spaß, wenn es um Rechtsangelegenheiten geht. Nicht nur dämmt sie mit dem hölzernen Hammer diverse Fanprojekte, Modding und andere Fremdverwertungen ihrer Marken und Produkte aus der Community oft streng ein, sondern stellt sich auch der Konkurrenz eisern in den Weg, wenn sie ihre Interessen verletzt sieht.

Das beste Beispiel für letzteren Fall ist der Rechtsstreit gegen Publisher Pocketpair in Bezug auf das Spiel Palworld, welches ein ähnliches Prinzip verfolgt wie Pokémon. Wie sich jetzt herausstellt, hat Nintendo das beste Werkzeug in der Hand, um sich darin durchzusetzen. Allerdings könnte dieses für eine ganze Menge andere Situationen missbraucht werden, was Spieler*innen Sorge bereitet.

Neues Patent von Nintendo könnte Monsterbeschwörung Pokémon-exklusiv machen

Die Koexistenz zwischen Pokémon und Palworld begann mit dem Release von Pocketpairs Monstersammler im Januar 2024 recht friedlich. Es waren eher die Fans, die sich zusammenrotteten, um beispielsweise die Überschneidungen der Kreaturenmodelle zu vergleichen und Palworld vorwarfen, dreist zu kopieren. Ob angetrieben von dieser Bewegung oder aus eigenen Überlegungen hinaus, ist nicht klar, aber Nintendo hat schließlich doch noch zum Anwalt gegriffen.

Der Ausgang der Auseinandersetzung ist noch nicht absehbar, was aber schon beobachtet werden kann, ist, dass Palworld sich entsprechend der von der Gegenpartei angebrachten Patente anpasst. Ein einfaches Umlenken ist aber womöglich längst nicht genug, um das aktuellste Patent, entdeckt von Portal games frey, zu umschiffen.

Jenes sichert Nintendo die Rechte auf das Prinzip, Charaktere zu beschwören und diese gegen andere antreten zu lassen. Bereits im März 2023 wurde es eingereicht und in der ersten Septemberwoche 2025 hat es den Stempel der zuständigen US-amerikanischen Behörde erhalten.

Lesetipp: Neues Nintendo Switch Online-Update bringt wichtige Funktion

Will Nintendo Klagen wie Konfetti austeilen?

So wie die Mechanik darin beschrieben wird, könnte sie nicht nur auf Palworld, sondern etliche andere Videospiele zutreffen, die beispielsweise das Beschwören von Minions erlauben. Daher wirkt es fast schon wahnsinnig, zu versuchen, sich solch eine beliebte Idee in legaler Hinsicht zu Eigen zu machen. Diese Meinung teilen viele Spieler*innen, wie unter anderem in den Kommentaren eines betreffenden Reddit-Posts ersichtlich wird. „Ein neuer Tiefpunkt für Pokémon. Ihre Gier ist nie endend“, schreibt hier beispielsweise ein*e Nutzer*in.

Einige der anderen Wortmeldungen sind damit beschäftigt, Spiele aufzuzählen, die gegen das Patent verstoßen würden. Verblüffend, dass Nintendo dieses überhaupt abgesegnet bekommen hat, auch wenn vorstellbar ist, dass die rechtliche Anbringung dessen mit Hinblick auf die zahlreichen Beispiele vorheriger Anwendungen im Einzelfall deutlich schwieriger sein könnte. Es sei denn natürlich, Nintendo plant, es wirklich regelmäßig einzusetzen und bewahrt es sich nicht nur als Ass in der Hinterhand auf für Situationen wie die mit Palworld.

An anderer Stelle haben Fans des Mario-Konzerns gerade übrigens ebenfalls Grund sich zu beschweren, denn die ungeliebte Game Key Card von Nintendo ist für einen weiteren Release bestätigt.

Quellen: games frey / Reddit r/gamingnews