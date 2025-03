Nintendo-Fan schickt kaputte Konsole zur Reparatur – und bekommt fette Zelda-Überraschung

Wer noch alte (Nintendo-)Konsolen besitzt, kennt das Problem: Die Angst um mögliche Schäden ist groß, denn Garantien sind längst vorbei und für Reparaturen muss man heute häufig zu Spezialist*innen – das kann teuer werden.

Doch ein Fan hat jüngst eine äußerst positive Erfahrung gemacht und wurde dabei in mehrerer Hinsicht überaus überrascht. Gleich zwei 3DS-Konsolen liefen nicht mehr, wie sie sollten, weshalb er oder sie diese an Nintendo verschickte und mit Bangen darauf hoffte, dass man ihm oder ihr dort weiterhelfen könne.

Nintendo: Fan bekommt brandneue Konsolen als Ersatz für kaputte

Auf Reddit schildert Nutzer*in Dependent-Fox-4018 seinen oder ihren Fall: „Im Dezember 2025 und Februar 2025 habe ich die beiden beschädigten 3DS-Konsolen aus meiner Kindheit (einen originalen türkisblauer 3DS und einen blauen New 3DS XL) an Nintendo zur Reparatur geschickt.“ Beide haben mittlerweile einige Jährchen auf dem Buckel, den 3DS besitzt er oder sie seit 2011, die New-Variante kam 2016 dazu.

Auf den Bildern seht ihr, was aus den eingeschickten Handhelds geworden ist:

„Ich war nicht wirklich sicher, was ich erwarten sollte“, schreibt Dependent-Fox-4018 weiter. „Sicherlich haben sie mittlerweile nicht mehr so viele Ersatzteile zur Hand – vor allem für den originalen 3DS, oder? Ich hatte tatsächlich echt Angst, mich von meinem türkisen 3DS zu trennen, den ich seit 2011 habe.“ Eine Angst, die offenbar unbegründet war, wie nicht nur der weitere Text, sondern auch das angehängte Bildmaterial zeigt.

„Aber das hier ist passiert: Nintendo hat meinen originalen türkisen 3DS durch einen brandneuen ersetzt und meinen blauen New 3DS XL durch einen brandneuen New 3DS XL in der Hyrule-Edition. Beide Ersatz-Konsolen sind auf den Bildern zu sehen und scheinen tatsächlich brandneu zu sein, da sie in tadellosem Zustand sind. „Ich bin außerdem super froh darüber, dass ich immer noch die Game Boy/Game Boy Color-Pokémon Spiele spielen kann, die ich vor der Schließung des eShops gekauft habe.“

„Ich werde diese Systeme noch lange zu schätzen wissen!“, freut sich der Nintendo-Fan und verrät in den Kommentaren, dass er oder sie pro Gerät eine Gebühr von 79 britischen Pfund zahlen musste. Ein fairer Preis, für den ihr einen New 3DS XL, insbesondere in der begehrten Zelda-Variante, sicherlich nicht mehr im regulären Handel bekommt. Gerade jetzt, wo die Nintendo Switch 2 quasi vor der Tür steht…

