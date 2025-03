Nintendo: Fan macht unglaublichen Fund auf Recyclinghof – kann sein Glück kaum fassen

Wenn ihr auf eurer Arbeit plötzlich über einen Nintendo DS stolpert, dann arbeitet ihr entweder in einem Elektronikgeschäft in den 2000ern oder auf einem Recyclinghof in der Gegenwart.

Dort hat ein*e Reddit-Nutzer*in nämlich ausgeholfen und völlig überraschend ein Exemplar der populären Handheld-Konsole aufgetan. Das klassische Modell, in mattem Silber mit schwerem Unterteil, das mittlerweile satte 20 Jahre alt ist und damit mehr als nur Retro-Flair versprüht. Und das Beste: Es ist in fast tadellosem Zustand.

Nintendo DS auf Recyclinghof aufgetaucht – er war fast wie neu

Auf Reddit berichtet K9Kush von seinem oder ihrem spektakulären Fund und hat ein entsprechendes Bild gleich mitgeschickt. Dort zu sehen: Ein nach außen hin einwandfrei wirkender Nintendo DS, inklusive Pappverpackung, Stylus und allen Anleitungen, die euch das Handheld-Gerät 2005 nach dem ersten Öffnen erklärt haben. Doch der DS sieht nicht nur unberührt aus, er ist es auch – zumindest fast.

Hier seht ihr den besagten Nintendo DS:

In den Kommentaren verrät K9Kush, dass sich der Handheld in einem „großartigen Zustand“ befindet, allerdings ist der Akku unbrauchbar: „Es funktioniert nur, wenn man es [an ein Stromkabel] anschließt. Ich muss eine Ersatzbatterie bestellen, um wirklich einen Nutzen daraus zu ziehen. Allerdings habe ich einen 2DS XL, der alle meine DS-Spiele abspielen kann. Vielleicht behalte ich es einfach in tadellosem Zustand.“

Gefunden hat er oder sie das schicke Gerät, wie eingangs erwähnt, auf einem Recyclinghof: „Ich habe es in einer Kiste bei der Arbeit gefunden. Ich bin für Datenlöschung verantwortlich und arbeite diese Woche auf einem Recyclinghof. Eine Menge cooles Zeug.“ Gestoßen ist die Person darauf, als sie nach Laptops und externen Hard-Drives gesucht hat, deren Daten sie löschen sollte.

Die Freude über den Fund ist übrigens nicht nur von kurzer Dauer: „Der Chef des Hofs hat mir gesagt, alles, was ich finde, darf ich behalten“, schreibt K9Kush. Der Nintendo DS wandert nun also vermutlich in sein oder ihr Regal und hat es dort deutlich besser, als in irgendeiner Kiste zu verschimmeln. Und wer weiß, vielleicht bringt er oder sie ihn dann doch noch zum Laufen. Auf der Nintendo Switch 2 wird es jedenfalls kaum Ports geben – glaubt zumindest Kollegin Arlene.

