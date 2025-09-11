Nintendo: „Hätte nicht passieren dürfen“ – Vernichtendes Urteil über kontroverse Aktion des Unternehmens

Neues Licht ist gerade auf die Nintendo-Angelegenheit gefallen, bei der ein äußerst fragwürdiges Patent Thema ist. Jenes hat kürzlich den grünen Haken von der zuständigen US-Behörde bekommen, aber, wie ein Experte nun ausdrückt, nicht gerade gerechtfertigt.

Die Sorge steht im Raum, dass das Unternehmen die mit dem Dokument einhergehende Macht missbrauchen könnte. Dabei hätte diese Situation eigentlich gar nicht eintreffen sollen. Warum also ist sie von den Verantwortlichen nicht verhindert worden?

Nintendo: Das sagt ein Anwalt zu dem schockierenden Pokémon-Patent

Genauer gesagt handelt es sich um ein wohl auf die Marke Pokémon bezogenes Patent, welches das Beschwören von Charakteren, die anschließend gegen andere Charaktere kämpfen, rechtlich absichert. Mehr Details lest ihr in unserem ursprünglichen Artikel zu dem Thema. Das offensichtliche Problem daran: Das beschriebene Konzept trifft im Prinzip auf alle möglichen Spiele zu, die es teilweise schon seit Jahrzehnten gibt. Wie also kann Nintendo hieran plötzlich geistiges Eigentum anmelden?

Das fragt sich auch Patent-Anwalt Kirk Sigmon, der in einem Artikel von PC Gamer zitiert wird. Dass die USTPO (United States Patent and Trademark Office) ohne bedeutsamen Rückhalt ihre Unterschrift vergeben hat, hält er für sehr bedenklich. Auch stört ihn, dass aus der mitgelieferten Begründung der Entscheidung nicht eindeutig hervorgeht, „warum diese Ansprüche über vorangegangene Kunst erlaubt sind“. Sie sei nur eine Paraphrasierung der Formulierungen im eingegangenen Antrag. „Das ist extrem ungewöhnlich und lässt gleich mehrere Alarmglocken läuten„, so Sigmon.

Lediglich 16 US-amerikanische und sieben japanische Patente sowie ein Artikel von Pokémon.com seien als Grundlage für die Evaluierung herangezogen worden. Das Ergebnis dieser „hätte nicht passieren dürfen„, kritisiert Sigmon. Seiner Ansicht nach sei das System nicht dazu da, um „überaus generalisierte Patente zu vergeben, die sie [große Player] niemals hätten bekommen dürfen und die sie dafür nutzen, mögliche Konkurrenz mit der Androhung einer legal fragwürdigen Klage zu mobben„.

Welche Konsequenzen sind aus dem Patent zu erwarten?

Ob Nintendo nun aber nun wirklich massenhaft rechtliche Abstrafungen austeilt und damit auch durchkommen würde, ist nicht ganz klar. Don McGowan, ehemaliger Chefanwalt der Pokémon Company, erklärt Eurogamer, dass er davon ausgeht, ein betroffenes Entwicklungsstudio würde wohl sofort auf die etlichen bestehenden Beispiele der Umsetzung des Konzepts außerhalb von Nintendos Spielraum verweisen können.

Richard Hoeg, Anwalt innerhalb der Gaming-Industrie, merkt jedoch – ebenfalls gegenüber Eurogamer – an, dass das Patent zumindest den Willen anzeige, eine legale Strategie gegen andere Einsteiger im Monstersammler-Genre zu entwickeln, auch wenn diese Strategie nicht unbedingt tatsächliche Klagen umfassen muss. Möglicherweise reicht es ja schon, das Patent schützend vor sich aufzubauen und der Konkurrenz damit Angst zu machen. Wir werden sehen, wann und ob der Papierkram zum Einsatz kommt. Sehen könnt ihr auch die kommenden Releases für Nintendo Switch im September, wenn ihre eure Augen offen haltet.

Quellen: PC Gamer, Eurogamer