Nintendo: Neue Hardware bleibt länger exklusiv als ursprünglich geplant

Schon seit einer ganzen Weile warten Nintendo-Fans geduldig aber bislang bedauerlicherweise erfolglos auf erste offizielle Informationen zu der Switch 2.

Die japanische Spieleschmiede haut stattdessen eine ganze Reihe an Ankündigungen zu völlig anderen Produkten raus, im vergangenen Oktober unter anderem auch zu einem ganz abgefahrenen neuen Stück Hardware: Der Sound Clock Alarmo, umgangssprachlich auch als Nintendo-Wecker bekannt. Nun bleibt dieser länger exklusiv als zunächst gedacht.

Nintendo: Für Nicht-Abonnent*innen klingelt der Wecker erst später

Bei der ursprünglichen Enthüllung von Alarmo hieß es zunächst, dass das gute Stück ungefähr bis Mitte Januar exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online im hauseigenen My Nintendo Store verfügbar sein wird. Falls ihr den knallroten Wecker also in den Regalen eures örtlichen Elektronikfachgeschäftes vergeblich gesucht habt, liegt das an der Limitierung.

Auch online konnten derweil nur die zuschlagen, die den kostenpflichtigen Abo-Service von Nintendo unterhalten. Doch anstatt, dass sich diese Einschränkung nun wie geplant lüftet, hat man bei Twitter kurzerhand eine Verlängerung verkündet: Bis Anfang März statt bis Mitte Januar soll Alarmo nun also exklusiv für Online-Abonnent*innen im My Nintendo Store erhältlich sein.

Anschließend lässt man das Gerät mit Klingeltönen aus unter anderem Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild dann endlich aus dem Exklusiv-Käfig und bietet es bei teilnehmenden Händlern an. Welche das sind, geht zumindest aus dem erwähnten Tweet nicht hervor; mindestens Saturn und MediaMarkt dürften aber wohl dabei sein.

Auch vor Ort wird die Nintendo Sound Clock: Alarmo aber wohl nicht günstiger sein als der online veranschlagte Preis von 99,99 Euro. Nicht gerade wenig, auch, wenn man Funktionen wie den Bewegungsmelder und den Schlafmesser mitbedenkt. Ebenfalls zum Hinstellen ist dann der frisch angekündigte Lego Gameboy, mit dem euch Nintendo wortwörtlich Steine in den Weg legt.

