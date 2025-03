Nintendo: eShop verbietet jetzt Zahlungsart – diese Nutzer sind betroffen

Auch in unserer globalisierten Welt gibt es tatsächlich noch Spiele, die nur in bestimmten Ländern erscheinen – so auch auf der Nintendo Switch.

Dazu gehören besonders Reihen, die in Japan eine große Fanbase haben, bei uns im Westen aber offenbar weniger große Erfolge feiern, wie Yo-kai Watch oder Kamen Rider. Wer entsprechende Spiele bislang im japanischen Nintendo eShop erworben hat, um sie bequem daheim zu zocken, darf sich auf zukünftigen Frust einstellen.

Nintendo: Spiele aus Japan kaufen wird schwieriger

Auf der offiziellen Website verkündet Nintendo nämlich drastische Änderungen an den Zahlungsarten des japanischen eShops. So sollen ab dem 25. März keine Kreditkarten oder PayPal-Accounts außerhalb von Japan mehr nutzbar sein, um Käufe im digitalen Store zu betätigen. Auch der My Nintendo Store will diese Einschränkungen vornehmen, dementsprechend sind auch physische Produkte davon betroffen.

Als Grund gibt man an, mit dieser Änderung „Betrug“ verhindern zu wollen, geht allerdings nicht ins Detail, wie diese Form der Täuschung aussehen soll. Wer das in der Vergangenheit gemacht hat, wird von Nintendo allerdings nicht getadelt, sondern nur freundlich darauf hingewiesen, in Zukunft bitte andere Zahlungsmethoden wie etwa japanische Kreditkarten für Käufe zu nutzen.

Solltet ihr nicht gerade einen Zweitwohnsitz im Land der aufgehenden Sonne besitzen, bleibt euch in Zukunft als einzige Möglichkeit, im japanischen Nintendo eShop einzukaufen, die Nutzung von japanischen Prepaid-Geschenkkarten. Sollte die Nachfrage enorm steigen, könnte der Mario-Konzern unter Umständen aber erneut reagieren, ihr solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen, falls ihr euch noch mit einigen exklusiven Spielen eindecken wollt.

Angesichts dieser Änderung bleibt zu hoffen, dass auch nischigere Titel in Zukunft einen globalen Release feiern dürfen und nicht einem Großteil der Spielerschaft verwehrt bleiben. Vom Erfolg der Nintendo Switch 2 dürfte das aber nicht abhängen, schließlich ist das Vorgängermodell weggegangen wie warme Semmeln. Welche Spiele aber auch bei uns für den noch dieses Jahr kommenden Handheld-Hybrid erscheinen, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Nintendo