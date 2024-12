N64: Nintendo-Klassiker am PC spielen mit modernen Einstellungen – anspruchsvolle Portierung gelungen

Die Spiele-Reihe Star Fox war einst eine strahlende Perle in Nintendos Produkt-Aufstellung. Was heute davon übrig bleibt, entstammt vollständig der Vergangenheit. Leider sind die Retro-Games hinter anderen IPs wie Mario oder Zelda zurückgeblieben und konnten sich über die Jahre nicht durchsetzen.

Vermutlich kennt ein Großteil der neuen Generation an Spieler*innen Star Fox lediglich als Charakter in Super Smash Bros. Schade eigentlich, mögen sich diejenigen denken, die den Weltraum-Fuchs in seiner glorreichen Zeit miterlebt haben. Vielleicht hat ja die inoffizielle PC-Portierung von Star Fox 64 genügend Power, zum Trost etwas Nostalgie hochzuspülen – das lässt sich jetzt testen.

Star Fox 64 dank inoffizieller Portierung am PC spielen

Falls die Bezeichnung Star Fox 64 bei euch nur zu Fragezeichen gekräuselte Augenbrauen hervorruft, liegt das entweder daran, dass ihr deutlich zu jung seid, um diese Wörter irgendwie einordnen zu können, oder ihr das Spiel nur unter seinem australischen und europäischen Namen Lylat Wars kennt. 1997 galt das Shoot’em Up für die Nintendo 64 noch als brandneu. In der heutigen Zeit könnte sich der Titel nur schwer als frischer Release tarnen, das sieht man auf den ersten Blick.

Trotzdem herrscht in der Fan-Gemeinde noch Interesse daran, die Welt von Lylat Wars nach all den Jahren wieder zu erleben. Wer allerdings keine originale N64-Konsole und die entsprechende Cartridge besitzt, muss sich Alternativen überlegen. Davon stellt das Team Harbour Masters nun eine äußerst attraktive zur Verfügung, die dem Portal VGC ins Auge gefallen ist: einen inoffiziellen PC-Port. Dieser macht es besonders einfach, den Retro-Klassiker auf dem modernen Heimrechner zum Laufen zu bringen.

Nintendo Lylat Wars für die Gegenwart fit gemacht

Das Team Harbour Masters schlägt nicht das erste Mal zu, was PC-Portierungen alter Nintendo-Titel betrifft. Umwandlungen von Ocarina of Time und Majora’s Mask stehen bereits als erfolgreich umgesetzte Projekte auf ihrem Portfolio. Darin reiht sich jetzt auch ‚Starship‘ ein, ein vollständiger Nachbau von Star Fox 64 beziehungsweise Lylat Wars. Wer eine legal beschaffte ROM auf der Festplatte rumliegen hat, kann mit der Software moderne Bedingungen, wie höhere FPS und eine angepasste Auflösung für breite Bildschirme realisieren.

Lylat Wars ist nicht das einzige, von Nintendo liegen gelassene Game, das aktuell durch Fans neues Leben eingehaucht bekommt. Auch Super Mario Galaxy darf wieder mitmischen, nachdem ein Mod-Team die Übertragung hin zur Engine von Super Mario Odyssey vorgenommen hat.

Quellen: VGC, Twitter / Andy_VGC