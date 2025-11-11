Nintendo kündigt große Enthüllung an – und Fans zeigen sich enttäuscht

Nicht nur PlayStation hat kurzerhand eine neue State of Play für diese Woche angekündigt, auch Nintendo wird sich mit einer neuen Direct an die Fans wenden. Der Inhalt dieser Präsentation ist jedoch vergleichsweise kurios.

Denn während Fans nach wie vor auf eine Direct zum in rund drei Wochen erscheinenden Metroid Prime 4: Beyond hoffen, schreibt Nintendo, dass es in der morgigen Übertragung keine Spielinformationen geben wird. Die Reaktionen reichen von verwirrt bis enttäuscht.

Nintendo Direct zum neuen Super Mario-Film angekündigt

Vielmehr will Nintendo neue Infos zum kommenden Kinofilm The Super Mario Galaxy Movie raushauen. In einer der letzten Directs wurde der Titel des Films offiziell enthüllt – passenderweise mit einer Switch-Version der beiden Super Mario Galaxy-Spiele. Jetzt folgt der Trailer, möglicherweise garniert mit einigen Infos zum Film. Dass Yoshi erstmals auftauchen wird, wurde im ersten Teil schon angeteasert, auch ein Auftritt von Rosalina gilt bei dem Thema als sicher. Zudem spekulieren Fans über Bowser Jr. als neuen Antagonisten.

Seht hier die Ankündigung auf Twitter:

Als Original-Sprecher*innen kehren unter anderem Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach und Jack Black als Bowser zurück. Weitere Synchronsprecher*innen sollten mit der Enthpllung neuer Charaktere dazukommen. Nintendo teast die Fans schon einmal mit einem atmosphärischen Bild, auf dem eine Gruppe Toads auf leuchtenden Segelbooten eine Art Lichterfest unter lilablauem Sternenhimmel feiert.

Während einige Fans neugierig sind und sich ehrlich auf den Film freuen, fragen sich andere, warum dafür extra eine Nintendo Direct anberaumt wurde. Besonders vor dem Hintergrund, dass das anstehende Metroid Prime 4 noch keine derartige Sonderbehandlung genießen durfte (während das nächste Woche erscheinende Kirbys AirRiders gleich zwei bekommen hat). Auch die Angst, dass durch eine komplette Präsentation zum Film zu viel zu diesem gespoilert werden könnte, schwebt in den Kommentare auf Reddit mit.

Dass Nintendo mit mehr Bildmaterial zum für den 3. April 2026 angekündigten Film rausrückt, wird langsam Zeit. Gestern machten geleakte Bilder die Runde, die das neue Design von Yoshi (auf einer Kekspackung) verraten haben. Die Nintendo Direct könnt ihr am 12. November ab 15 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Unternehmens anschauen. Und euch derweil auf das Nintendo Switch 2-Upgrade für dieses Spiel freuen.

