Nintendo: Neue Ankündigung lässt Fans aus allen Wolken fallen – „sie dachten, es würde uns nicht auffallen“

Mit dem Super Mario Galaxy Film will Nintendo den Erfolg des Vorgängers reproduzieren und lässt den titelgebenden Klempner samt Kumpan*innen erneut auf die Leinwand los.

Nun ist der erste richtige Trailer zur Adaption da und zeigt nicht nur, welche bizarren Abenteuer Mario, Luigi und Co. dieses Mal erleben, sondern enthüllt auch neue Charaktere samt dazugehöriger Synchronsprecher*innen. Fans ist darüber hinaus außerdem ein überaus spannendes Detail aufgefallen.

Nintendo: Neuer Trailer zum Mario-Film – enthüllt Sprecher*innen …

Auch ohne Buzz und Woody geht es im Super Mario Galaxy Film bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter – lässt zumindest der zweieinhalb-minütige Trailer von Nintendo vermuten, in dem ein geschrumpfter Bowser Mario und Luigi seine Kunst präsentiert, Peach und Toad sich mithilfe eines Sternenrings ins Weltall katapultieren oder die umgekehrte Pyramide aus Odyssey in der Wüste schwebt. Ihr merkt: Es gibt bereits jetzt eine ganze Menge zu sehen.

Die Präsentation zum Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darunter auch: Die beiden im Film-Universum bislang noch nicht aufgetauchten Charaktere Bowser Jr., der seinen Vater befreien will, sowie Rosalina, die eigentlich nur mit den Lumas ein ruhiges Leben führen möchte, aber ins Visier einer noch unbekannten Bedrohung gerät. Die beiden verantwortlichen Synchronsprecher*innen enthüllten Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto und Illumination-CEO Chris Meledandri im Rahmen einer Präsentation rund um den Trailer ebenfalls.

Lesetipp: Kommt jetzt das Nintendo Cinematic Universe?

So soll Ben Safdie, den ihr vermutlich aus Uncut Gems und Oppenheimer kennt, dem energetischen Bowser Jr. seine Stimme leihen. Für Rosalina zeichnet hingegen Brie Larson verantwortlich. Die Schauspielerin war unter anderem in The Room, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt sowie der Serie Eine Frage nach der Chemie, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Bonnie Garmus, zu sehen. Ihre bekannteste Rolle dürfte allerdings Captain Marvel aus den Comicbuchverfilmungen sein.

… und ganz besonderen Soundeffekt

Fans sind mit dem Casting durchaus zufrieden, insbesondere, da Nintendo Life vor fünf Jahren einst berichtete, Brie Larson habe ihren Freund herausgeschmissen, nachdem dieser gemeint hatte, sie nehme Super Mario Galaxy zu ernst. Scheint also, als sei Rosalina in guten Händen. Darüber hinaus stürzen sich viele Kommentare aber auf ein ganz besonderes Detail: Einen Soundeffekt nämlich, der euch bekannt vorkommen dürfte, wenn ihr einen ganz bestimmten animierten Superhelden-Film geschaut habt.

Und hier der deutsche Trailer mit Soundeffekt bei Minute 1:46:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gemeint ist Spider-Man: Across the Spider-Verse, genauer gesagt der Sound, der beim Auftritt vom Antagonisten The Prowler gespielt wird. Ein bedrohliches Dröhnen, das im Trailer zum Super Mario Galaxy Film die Enthüllung von Bowser Jr. unterstreicht – und das Fans sofort bemerkt haben, wie etwa der Kommentar von Chaoticcaptain177 beweist: „Sie haben den Prowler-Sound von Sony geklaut und dachten, es würde uns nicht auffallen.“

Auch sonst drehen sich die meisten Kommentare um besagten Soundeffekt, viele feiern das Easter Egg oder sind verwundert, es in einem ganz anderen Zusammenhang zu hören. Wie viel die beiden Bösewichte miteinander gemeinsam haben, erfahren wir dann erst im April 2026, wenn der Super Mario Galaxy Film in die Kinos segelt. Genug Zeit, dass Nintendo nochmal ein kontroverses Feature der Switch 2 überdenkt.

Quelle: Nintendo Life, YouTube /Nintendo of America, Nintendo DE