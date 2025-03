Diese App dürfen sich Nintendo-Fans nicht entgehen lassen – sie ist gerade erst erschienen

Die heutige Nintendo Direct kam nicht nur unerwartet, sie hinterließ uns auch einige Überraschungen, mit denen die meisten Fans wohl nicht gerechnet haben.

Neben der Einführung von digitalen Software-Karten und einem neuen TomoDachi-Titel gehört dazu auch Nintendo Today!, eine App, die ihr euch ab sofort herunterladen könnt. Warum ihr das tun solltet? Nun, die japanische Spieleschmiede hat da ein paar schlagkräftige Argumente für euch vorbereitet.

Nintendo Today! Neue App soll euch täglich bei Laune halten

Ganz am Ende der Nintendo Direct nämlich, als „one more thing“ gewissermaßen und nach der Bombe, die man mit dem neuen TomoDachi für Fans der seit elf Jahren nur noch künstlich beatmeten Lebenssimulation hat fallen lassen, enthüllte man eine brandneue Anwendung für euer Mobiltelefon. Die hört auf den Namen Nintendo Today! und soll genau das machen, was der Name erahnen lässt: Euch täglich mit News zum japanischen Unternehmen versorgen.

Wie Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto stolz verkündet, soll die App die mittlerweile sehr erfolgreichen Nintendo Direct-Präsentationen nicht ersetzen, euch wohl aber zusätzlich über heiße Neuigkeiten aus dem Kosmos der Firma auf dem Laufenden halten. Dazu gehören unter anderem Termine für die nächsten Livestreams, aber auch besondere Events, etwa der nächste Tera-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur.

Außerdem soll Nintendo Today! euch nicht nur informieren, sondern auch unterhalten. Im Video sind charmante Animationen, kleine Comics oder Memes zu sehen, die euch mit euren liebsten Nintendo-Charakteren zum Schmunzeln bringen sollen. Klar, ein bisschen Markenbindung, damit eure emotionale Verbindung zu Mario, Link und Co. wächst und ihr leichter die neuen Produkte kauft, muss natürlich auch sein.

Hier könnt ihr Nintendo Today! im Einsatz sehen:

Herunterladen könnt ihr die App jetzt schon, sie ist angesichts der Inhalte wenig überraschend völlig kostenlos. Allerdings ist ein Nintendo-Account nötig, damit ihr auf den sich täglich aktualisierenden Kalender zugreifen könnt. Aktuell bekommt ihr vor allem Trivia, ein paar kleine Spielchen und die erwähnten Comics geboten, aber spätestens nächste Woche hagelt es dann sicher Neuigkeiten, wenn endlich die Direct zur Nintendo Switch 2 erfolgt.

