Nintendo: Neue Spiele-Highlights noch vor dem Switch 2-Release – Das erwartet euch im Mai

Auf dem Weg hin zum Veröffentlichungsdatum der Switch 2 hat der Nintendo eShop nicht auf die Stopptaste gedrückt. Im Gegenteil: Weiterhin werden dort regelmäßig neue Releases gefeiert, mit denen auch der Monat Mai aufwarten kann.

Dank Abwärtskompatibilität und Datenübertragung zwischen Systemen müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, ob Neuanschaffungen so kurz vor dem Hardwarewechsel überhaupt Sinn ergeben. Was jetzt in euren Warenkorb wandert, kann problemlos mit auf die nächste Konsole umziehen. So auch alle Titel, die euch in den kommenden Wochen noch bevorstehen.

Nintendo Switch: Neue Spiele in der ersten Hälfte des Mais

Der Mai wird auf der Nintendo Switch von dem humorvollen Shooter High On Life eingeleitet. Ursprünglich erschien das Spiel mit personellem Einfluss aus der Produktion der Serie Rick und Morty bereits Ende 2022 für andere Plattformen. Jetzt lässt sich das Sci-Fi-Abenteuer mit durchgedrehten, sprechenden Waffen erstmals auf einer Nintendo-Konsole erleben. Stellt euch ab dem 6. Mai 2025 auf intergalaktische Kopfgeldjagden und jede Menge explizite Inhalte wie Drogen und rohe Gewalt ein.

Zehn Tage später, am 16. Mai 2025, folgt dann ein eher auf Faustkämpfe fokussierter Titel, beziehungsweise eine Sammlung solcher, mit Capcom Fighting Collection 2. Acht klassische Prügelspiele versammeln sich in diesem Bundle, darunter beispielsweise Street Fighter Alpha 3 UPPER oder Power Stone. Entweder ihr kloppt euch mit computergesteuerten Gegner*innen oder holt Freund*innen für den Koop-Modus ran. Mit dem Nintendo Switch Online-Abo müsst ihr dafür nicht mal an derselben Konsole zocken.

So geht es weiter in der zweiten Monatshälfte

Am 21. Mai darf Fantasy Life i: Die Zeitdiebin Spieler*innen in die Hände fallen. Der neuste Teil der Fantasy Life-Reihe nimmt euch mit in eine niedliche Welt mit mittelalterlichem Flair, in der ihr allerlei Berufe und damit verbundene Aufgaben für euch ausprobieren dürft. Insgesamt könnt ihr zwischen 14 verschiedenen Leben wechseln, in denen ihr beispielsweise mit Kochen, Angeln oder Kämpfen beschäftigt seid. Zum möglichen Zeitvertreib zählt außerdem der Aufbau und die landschaftliche Gestaltung eurer Insel, auf der euer selbst zu dekorierendes Haus steht.

Ebenfalls als völlig neuer Release und am selben Datum schleicht sich Monster Train 2 in Nintendos eShop. In diesem Roguelike-Kartenspiel stellt ihr ein mächtiges Deck zusammen, um die Titanen, welche den Himmel an sich gerissen haben, damit von ihrem unrechtmäßig besetzten Thron zu stoßen. Aus der Wahl unterschiedlicher Klans ergeben sich dabei individuelle Gameplay-Elemente, die euren eigenen Spielstil komplementieren. Mit einer ausgeklügelten Strategie, stetig verbesserten Karten und der Rekrutierung mächtiger neuer Einheiten ebnet ihr euren Weg zum Erfolg.

Das Schlusslicht der Aufstellung bilden Onimusha 2: Samurai’s Destiny und Please, Touch The Artwork 2 am 23. Mai. Ersteres Spiel hat, wie der Name schon andeutet, das feudale Japan zum Schauplatz, wo ihr in intensiven Schwertkämpfen gegen eine feindliche Armee aus Dämonen antreten müsst. Hinter der Aufforderung zum Antatschen von Kunstwerken wiederum verbirgt sich eine handgemalte Wimmelbildsammlung aus Gemälden verschiedener Epochen.

