Nintendo: Neues Spiel erscheint aus dem Nichts, spaltet die Fans – „was zur Hölle“

Der sogenannte Shadowdrop ist ein beliebtes Manöver von Entwicklerstudios und Publishern, um für unerwartete Begeisterung zu sorgen, kann Fans aber auch kalt erwischen – so wie jetzt bei Nintendo.

Die japanische Spieleschmiede hat nämlich ohne vorherige Ankündigung von der bloßen Existenz einfach einen brandneuen Titel einer bekannten Marke veröffentlicht und das sorgt bei Enthusiast*innen natürlich für Furore. Denn Fire Emblem Shadows ist ein mehr als ungewöhnlicher Eintrag in die langjährige Strategie-Reihe.

Nintendo: Fire Emblem trifft auf Among Us in neuem Mobile-Spiel

Die Pressemitteilung zu Fire Emblem Shadows ist schon mal eine spannende Ansammlung von Buzzwords. Dort beschreibt Nintendo das Ganze als „ein free-to-start Smart-Device-Spiel“, das „soziale Deduktion und Rollenspiel kombiniert“, wobei ersteres natürlich die Among Us-Vergleiche herbeiführt. Ähnlich wie bereits in Fire Emblem Fates könnt ihr die Geschichte hier aus zwei Perspektiven erleben, je nachdem, ob ihr euch der Seite des Lichts oder des Schattens anschließt.

Daher rührt auch das Verräter-Element, denn während ihr teilweise automatisierte Rundenkämpfe austragt, müsst ihr herausfinden, wer der Feind ist, der eure Reihen infiltriert hat. Gelingt euch das nicht, werdet ihr auf dem Schlachtfeld nicht besonders lange überleben. Dazu kommen Multiplayer-Gefechte für bis zu drei Spieler*innen, in denen ihr ebenfalls Detektiv*in spielt. Ab sofort könnt ihr euch Fire Emblem Shadows auf Android- und iOS-Geräten kostenlos herunterladen.

Nintendo-Fans wissen derweil noch nicht, wie sie sich hinsichtlich dieser überraschenden Veröffentlichung fühlen sollen. Twitter-Nutzer*in ghaaast hat einige Screenshots geteilt, die für wilde Diskussionen und Ausrufen der Marke „was zur Hölle“ und „dieses verdammte Spiel ist ein Fiebertraum“ führen. Kritik bekommt das Spiel schon jetzt für seine Monetarisierung, ein Fan rechnet vor, warum der andere Mobile-Ableger, Fire Emblem Heroes, weniger geldgierig sei.

Ob Nintendo derartiges Feedback bereits vorhergesehen hat? Die deaktivierte Kommentarfunktion unter dem Trailer auf YouTube spricht jedenfalls dafür. Auf der anderen Seite dürfen Fans aufatmen, schließlich kündigte man bei der letzten Präsentation mit Fire Emblem Fortune’s Weave auch einen neuen, vollwertigen Ableger der Reihe an. Und Mitglieder von Nintendo Switch Online freuen sich ab heute über neues Spielefutter.

