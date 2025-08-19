Nintendo: Neues Update zu möglichen Hardware-Plänen könnte Konsolenwelt verändern – doch Fans bleiben kalt

Erinnert ihr euch noch an die Zeit weit vor dem Release der Nintendo Switch 2 zurück, als Gerüchte verbreitet wurden, die neue Konsole könnte wieder einen DualScreen haben, so wie zuvor der Nintendo DS? Jetzt ist das aktuelle Stück Hardware nicht nur vollständig enthüllt, sondern auch bereits seit geraumer Zeit auf dem Markt.

Und trotzdem sind die Gespräche über das Comeback der kombinierten Bildschirme nicht totzukriegen. Diese sind jetzt beispielsweise von einem geupdateten Patent neu entfacht worden, wobei sich wohl die wenigsten den Optimismus zugestehen, dass das wirklich etwas zu bedeuten haben könnte.

Nintendo: Dürfen wir weiterhin auf einen neuen DualScreen hoffen?

Es hätte ein zweites Display für die Nintendo Switch 2 geben können, dass sich je nach Bedarf an- und abmontieren lässt – solche Vorstellungen machten sich Spieler*innen im Jahr 2023, als ein Patent des Herstellers aufgetaucht ist, in dem ein solches Produkt umrissen wird. Eingetroffen sind diese bisher nicht, aber könnte sich das vielleicht noch ändern? Diese Frage stellt sich gerade, denn am 14. August gab es eine Änderung der Urheberrechtssicherung, was sich vorsichtig als Zeichen deuten lässt, dass diese Technologie noch nicht in Vergessenheit geraten sein könnte.

Entdeckt hat die bürokratische Auffrischung ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Mike Odyssey. Seinen Fund hat er prompt mit der Community der Plattform geteilt. Substanziell sind die verzeichneten Anpassungen allerdings nicht. Neue oder auch nur veränderte Bilder zeigen die beiden über ein Scharnier verbundenen Screens einmal im aufgeklappten und einmal im aufeinander liegenden Zustand. Auffällig hierbei: Beide Bauteile verfügen über ihre eigenen Schultertasten.

Patente garantieren nichts

Die am verbreitetsten auftretende Spekulation hierzu lautet, dass es sich um Zubehör für die Switch 2 handeln könnte, welches in Zukunft dafür sorgt, dass sich DS-Spiele dem Classic-Katalog von Nintendo Switch Online zufügen lassen. So beschreibt es auch eine Person in einem betreffenden Reddit-Thread.

Ausgeschlossen ist diese Möglichkeit auf jeden Fall nicht, und doch mischen sich in diese Unterhaltung viele Fans unter, die daran nicht glauben können, beziehungsweise denen das Patent nicht als Beweis reicht. „Erinnerung, dass Patente, selbst Updates zu Patenten, nicht bedeuten, dass ein Produkt den Handel erreichen wird„, warnt beispielsweise eine Person. Und dem lässt sich nur beipflichten.

Somit ist übrigens auch nicht ganz klar, ob wirklich geplant ist, eine Art Angelrutenaufsatz für Nintendos Joy-Cons herauszubringen.

