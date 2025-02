Nintendo: Plötzliche Neuerung regt Spieler auf – „Was tut ihr?“

Während Nintendo sich auf die große Switch-2-Direct-Präsentation im April vorbereitet, laufen im Hintergrund zahlreiche weitere Unternehmensprozesse. Dazu gehören auch Markenschutzmaßnahmen, die regelmäßig erneuert werden.

Jüngst frischte man in Japan gleich mehrere dieser Einträge auf, darunter das bekannte „Seal of Quality“. Dieses Siegel wurde bereits in den frühen 1980er Jahren ins Leben gerufen und deckt eine Vielzahl von Videospiel-bezogenen Bereichen ab, darunter Heimkonsolen und ROM-Cartridges mit Spielsoftware. Nun erfährt es anscheinend eine Art Wiederbelebung – und Fans haben nicht lange mit Kommentaren auf sich warten lassen.

Nintendo: Darum gibt es Kritik zur Siegelerneuerung

Auf Bluesky postete der Kanal Nintendeal zwei Screenshots, die das Siegel in zwei Ausführungen und mit dem Anmeldedatum 7. Februar 2025 sowie dem Veröffentlichungsdatum 18. Februar 2025 zeigen. „Nintendo hat die Marken des Nintendo-Qualitätssiegels in Japan erneuert“, heißt es dazu. Als Quelle beruft man sich dabei auf die japanische Markendatenbank Chizai Watch.

Obwohl solche Maßnahmen für große Unternehmen Routine sind und nicht zwangsläufig neue Produkte oder Initiativen bedeuten, sorgt die Erneuerung des Seal of Quality für Diskussionen. So nehmen dies viele Fans zum Anlass, um auf die aktuelle Situation im Nintendo eShop hinzuweisen: „Dieses Qualitätssiegel ist jetzt bedeutungslos. Es ist bedeutungslos, weil sie Müll in ihrem Laden zulassen, aber die Veröffentlichung von Spielen verweigern, die das [Müll] nicht einmal sind.“

Auch andere stören sich an der Diskrepanz zwischen Qualität und Siegel, zeigen sich sichtlich irritiert durch die Siegelerneuerung: „Oh Gott, Nintendo, was tut ihr?“ Zumindest einige haben noch Hoffnung, dass dies etwas für künftige Spiele zu bedeuten hat: „Ich hoffe, sie nutzen das, um den ganzen KI-Mist im eShop loszuwerden.“

Ob Nintendo in Zukunft allerdings wirklich Maßnahmen gegen fragwürdige Inhalte ergreift oder das Siegel eine größere Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

Das steckt hinter Nintendos Siegel

Wie unter anderem im Nintendo-Wiki von Fandom erklärt, entwickelte man das Siegel im Rahmen der NES-Einführung, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Nintendo-Spiele eine hohe Qualität besitzen. Dabei kam es zuerst in Amerika und später auch in Europa und Australien zur Anwendung. Grund für die strengeren Maßnahmen war der Videospiel-Crash 1983, der aus einer Flut an extrem schlechten Titeln auf dem Markt resultierte und das Vertrauen in die Branche zerstörte.

In der NES-Ära prüfte Hiroshi Yamauchi, dritter Präsident des Unternehmens, jede Lizenzierung eines Spiels noch persönlich – lediglich nicht-lizenzierte Titel erhielten das neue Siegel nicht. Nach dieser Zeit wurde dieser Prozess aufgegeben, was zur Umbenennung von Official Nintendo Seal of Quality in Official Nintendo Seal führte.

Quellen: Bluesky/ @nintendeal.com, Bluesky/ @enragefuleric45, Bluesky/ @or10ncozz.bsky.social, Twitter/ @MegamanRA, Fandom Nintendo-Wiki, Chizai Watch

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.