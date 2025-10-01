Nintendo: So geht das Unternehmen gegen Sklaverei, Kinderarbeit und Menschenhandel vor

So abscheulich der Gedanke auch ist: Sklaverei und Kinderarbeit sind immer noch weltweit verbreitet, zum Beispiel in der Herstellung von elektronischen Geräten. Dessen ist man sich ganz offenbar auch bei Nintendo bewusst.

Die japanische Spieleschmiede veröffentlichte nun einen siebenseitigen Bericht, in der man die beiden Verbrechen sowie einige weitere verurteilt und offen erklärt, wie man gegen diese vorgehen sowie sie in eigenen Prozessen vermeiden wolle.

Nintendo: Transparenzbericht gegen zahlreiche Verbrechen veröffentlicht

Konkret handelt es sich um ein „Transparenz-Statement zu moderner Sklaverei“, gestern veröffentlicht und von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa höchstpersönlich unterschrieben. Darin fasst man zusammen, wie das Unternehmen während des aktuellen Finanzjahrs „moderne Sklaverei, inklusive Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Gefängnisarbeit und Menschenhandel“ in ihren Geschäften und Handelsketten verhindert habe.

Um zu gewährleisten, dass Nintendo nichts mit derartigen Verbrechen zu tun hat, arbeite man eng mit Produktionspartnern zusammen. Dies gehe Hand in Hand mit dem „ultimativen Ziel“ der Firma, das nach eigenen Angaben darin besteht, „auf das Gesicht von jedem ein Lächeln zu zaubern“. Natürlich unterstütze man und halte sich an internationale Menschenrechte und Standards, nennt dafür auch einige Beispiele.

Damit diese auch im eigenen Unternehmen eingehalten werden, stelle der Senior Director der HR-Abteilung sicher, dass alle Mitarbeiter*innen in den entsprechenden Richtlinien unterrichtet seien. Welche Maßnahmen Nintendo dabei ganz genau ergreift, könnt ihr natürlich im oben verlinkten Bericht in Ruhe nachlesen. Mit seinen sieben Seiten ist das Ganze durchaus verdaulich, auch, wenn die Themen natürlich mehr als ernst sind.

Auch wenn die Frage nach ethischem Konsum im Kapitalismus natürlich immer eine heikle ist, kann ein Transparenzbericht wie dieser durchaus dabei helfen, moralisch vertretbarere Kaufentscheidungen zu treffen.

