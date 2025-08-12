Nintendo: Spieler gelingt Unglaubliches beim bekanntesten Plattformer – „wie macht man das“

Dass man in der Speedrun-Szene immer wieder neue Rekorde aufstellt, ist ungefähr genauso überraschend wie der bahnbrechende Erfolg der Nintendo Switch 2.

Bei welchen Spielen adrenalinsüchtige Enthusiast*innen aber teilweise auch nach Jahren von Hingabe und Disziplin noch ein paar Sekunden weniger herauskitzeln, das weiß durchaus zu beeindrucken. Jetzt schlug ein Speedrunner einen Rekord bei Super Mario Bros., und erschüttert mit seiner Leistung die Konkurrenz.

Nintendo-Klassiker geknackt: Neuer Weltrekord bei Super Mario Bros.

Verantwortlich für die neue Bestzeit ist Niftski, in der Szene ein überaus bekannter Name. Nachdem er beim Nintendo-Klassiker Super Mario Bros. bereits den Weltrekord für einen sogenannten Any%-Durchgang (das Spiel so schnell wie möglich beenden, egal, wie viel man währenddessen erledigt) hingelegt hat, nahm er sich jüngst die Kategorie Warpless zur Brust. Hier ist teilnehmenden Speedrunner*innen untersagt, den berühmten Röhren-Skip zu nutzen, mit dem sich gleich mehrere Level überspringen lassen.

Lag der Rekord dafür, das Spiel ohne diese Methode zu absolvieren, 2019 noch bei 19 Minuten und zwei Sekunden, gelang es Speedrunner*innen seitdem immer wieder, ungefähr eine Sekunde schneller zu sein. Zwar galt Niftski bereits als Rekordhalter, doch nun gelang ihm eine frische Bestzeit, die für offene Münder sorgt. 18 Minuten und 49 Sekunden benötigte er für den Abschluss des ikonischen Nintendo-Spiels, ist damit fast sieben Sekunden früher fertig geworden als der oder die Zweitplatzierte.

Seinen gesamten Run findet ihr natürlich auf YouTube, das entsprechende Video haben wir für euch in diesem Artikel eingebettet. Es dauerte nicht lange, da schlug der Erfolg von Niftski bereits Wellen: „Wie macht man das überhaupt bei einer Rangliste zu einem beliebten Spiel wie Super Mario Bros“, schreibt der auf Speedruns fokussierte YouTuber SummoningSalt und spricht damit seinen Respekt aus. Durchaus angebracht, denn Niftskis Abschlusszeit markiert einen deutlichen Sprung, den größten seit 2013.

Hier geht’s zum aktuellen Rekord-Run:

Wenn ihr selbst mal einen Versuch wagen wollt, könnt ihr Super Mario Bros. einfach per Nintendo Switch Online anwerfen und schauen, wie schnell ihr Prinzessin Peach aus den Klauen von Bösewicht Bowser befreit. Der Abo-Service hat unlängst übrigens ein überraschendes Update erhalten, das Nintendo Switch-Spieler*innen jubeln lässt.

Quelle: Twitter /@summoningsalt, YouTube /Niftski