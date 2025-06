Nintendo: Spin-Off von Switch-Bestseller überraschend angekündigt – „Bin so aufgeregt“

Während aktuell alle Augen auf die Nintendo Switch 2 gerichtet sind, deren Release kürzlich höchst erfolgreich über die Bühne gegangen ist, mischt sich plötzlich eine aufregende Ankündigung zu einer besonderen Spielereihe in die Schlagzeilen rund um die neue Konsole.

Splatoon, die Tinten-Shooter-Reihe mit urbanem Setting, bekommt ein Spin-Off, das vom gewohnten Gameplay deutlich abweicht. Viele Details sind leider noch nicht bekannt, doch ein erster Trailer erfüllt Fans schon jetzt mit neugieriger Vorfreude.

Nintendo Switch 2: Splatoon Raiders erscheint exklusiv für die Konsole

In einem in der Nintendo Today!-App und auf YouTube veröffentlichtem Video mit dem Titel „Neueste Forschungsergebnisse aus dem Squid Research Lab!“ ist Splatoon Raiders erstmals zu sehen. Herangeführt werden wir an das bevorstehende Spiel mit einer Sequenz, in der der Charakter des Spielers oder der Spielerin zusammen mit Mako, Muri und Mantaro – dem Surimi Syndicate – in einem Helikopter auf die Spiralit-Inseln zufliegen. Dort wollen sie einem nicht näher benannten Gerücht nachgehen, auf dessen Spuren sie eine Karte und ein Zeitungsartikel führen.

Hier das besprochene Video:

Nach ihrer Landung scheinen sie sich auf einem großen aus Schrott zusammengeschusterten Floß niederzulassen, das an eine Konstruktion aus dem Spiel Raft erinnert. Hier sieht man die Figuren mit Angeln in der Hand. Ein weiterer Ausschnitt zeigt eine Erkundungstour des Festlandes, bei welcher der selbst gesteuerte Inkling, der Beschreibung nach Meister*in der Mechanik, an der Seite einer robotischen Begleitung über Sanddünen streift und sich in Tintenfischform mit klassischen Farbspuren fortbewegt.

Was genau ist das für ein Spiel?

Dem Trailer nach zu urteilen handelt es sich bei Splatoon Raiders für die Nintendo Switch 2 um ein Singleplayer-Survival-Spiel, in dem Ressourcen gesammelt und verarbeitet werden. Kein Multiplayer-Team-Battle also, wie es in der Hauptreihe anzutreffen ist. Um konkretere Aussagen zu den Inhalten des Titels aufzuschnappen, ist allerdings noch etwas mehr Geduld fällig. Eine offizielle Benennung des Genres sowie ein Releasezeitraum stehen momentan aus. Sicher ist lediglich, dass das Spin-Off exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, nicht mehr für das Vorgängermodell.

Auf Reddit drücken Fans ihre Überraschung über die plötzliche Bekanntgabe aus, mit der sie so unvermittelt nicht gerechnet hätten. Nach dem ersten Moment der Verblüffung scheint jedoch vor allem Vorfreude durchzukommen. So fallen Wortmeldungen wie „Bin so aufgeregt“ oder „Yeaaaaaahhhh total toll!“. Grund für gute Laune bietet außerdem ein für Splatoon 3 angekündigtes Update, das 30 neue Waffen und eine neue Stage mit im Gepäck hat. Es soll am 12. Juni 2025 erscheinen.

