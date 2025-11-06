Nintendo: Stärkere Bindung zu den Fans? Darauf will sich das Unternehmen bald mehr fokussieren

Zugegeben: Termini wie Quartals- oder Finanzbericht klingen relativ dröge und nach vielen undurchsichtigen Zahlen und Statistiken. Ist jedoch erst einmal die Quintessenz herausgefiltert, bleiben spannende und mitunter spektakuläre Fakten – wie jüngst bei den rekordverdächtigen Verkaufszahlen der Nintendo Switch.

Das japanische Unternehmen hat darüber hinaus aber auch seine Pläne für die Zukunft bekräftigt: Nach dem erfolgreichen Start der Nintendo Switch 2 im Juni kommen nach und nach die großen Exklusivtitel auf den Markt. Aber auch außerhalb der Videospielwelt will Nintendo sich stärker aufstellen.

Nintendo will Entwicklerfirmen übernehmen

In puncto Filmen ist Nintendo ja schon voll dabei: Im Frühjahr erscheint mit Super Mario Galaxy der zweite Animationsfilm mit dem vielleicht beliebtesten Videospielhelden; ein Jahr später soll der The Legend of Zelda-Film, der jetzt offiziell in den Produktionsstatus übergetreten ist, über die Kinoleinwände flimmern. Künftig will man noch viel mehr auf Filme setzen, wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa verkündet hat (via MyNintendoNews). Bereits im Juli hatte er bestätigt, dass derartige Projekte in Planung seien.

Nahe liegen würde ein Film mit Donkey Kong, der schon im ersten Super Mario Film eine Gastrolle hatte und mit dem Switch 2-Titel Donkey Kong Bananza dieses Jahr einen wahren Überraschungserfolg hinlegte. Auch ein Metroid-Film – der einst sogar schon von einer echten Regie-Legende gepitcht wurde – könnte einst Wirklichkeit werden, erst recht, wenn Metroid Prime 4 erfolgreich wird.

Lesetipp: Einen Monat vor Release veröffentlich Nintendo diesen Trailer zu Metroid Prime 4

Was den Videospielmarkt angeht, prüft Nintendo derzeit, welche Entwicklerfirmen man akqurieren und unter seine Fittiche nehmen will. Als Tochtergesellschaften könnten sie dazu beitragen, dass sich Nintendo in der Spieleentwicklung breiter aufstellt. Für Besitzer*innen der Switch-Konsolen könnte das wiederum bedeuten, dass mehr auf diese Systeme ausgerichtete Games erscheinen.

Gleichzeitig will man stärkeren Fokus auf den Ausbau guter Verbindung zu den Spieler*innen legen und Wege finden, Kontakte zu pflegen und auszubauen. Besonders der Nintendo Account der User*innen soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Ein erster Schritt dürfte dabei die Nintendo Store App sein, die in dieser Woche veröffentlicht wurde und den Nutzer*innen interessante Statistiken anzeigt

Quelle: MyNintendoNews