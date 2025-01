Nintendo Switch: Gleich 10 neue Spiele nächste Woche – Achtet auf den Donnerstag

Die ersten Wochen des Jahres bringen eine spannende Vielfalt an neuen Nintendo Switch-Spielen mit sich, die in unterschiedlichen Genres begeistern. Anfang Februar erscheinen beispielsweise zahlreiche Titel, die sowohl Fans von Strategie, Rollenspielen als auch Action- und Casual Games ansprechen.

Entwicklerstudios wie Eastasiasoft, Team17 und Brace Yourself Games liefern zudem frische Ideen, die Einzelspieler*innen und Multiplayer-Enthusiasten gleichermaßen auf ihre Kosten kommen lassen. Die bunte Mischung kann die kommenden Tage damit also zu einem besonders interessanten Start in den nächsten Monat machen.

Nintendo Switch: Diese Releases stehen bevor

Laut Gamersglobal erwarten euch zwischen dem 3. und dem 9. Februar mindestens zehn Neuveröffentlichungen. Die einzelnen Releases sind dabei auf die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verteilt, wobei allein am 6. Februar gleich fünf der Titel herauskommen – für euch steht in kurzen Abständen also immer neuer Input zur Verfügung.

Einen Anspruch auf Vollständigkeit gibt es wie immer nicht, die folgende Liste an neuen Nintendo Switch-Spielen ermöglicht euch aber dennoch einen detaillierten Ausblick auf die kommende Woche und ihre Gaming-Highlights.

Lesetipp: Das bringt der Februar für Nintendo Switch-Fans

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Dienstag (4. Februar):

Rogue Waters – Strategie/ Rundentaktik (Tripwire Presents)

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Mittwoch (5. Februar):

Mechanita – Strategie / Rundentaktik (Eastasiasoft)

– Strategie / Rundentaktik (Eastasiasoft) Rift of the Necrodancer – Casual Game / Musikspiel (Brace Yourself Games)

– Casual Game / Musikspiel (Brace Yourself Games) Starlight Legacy – Rollenspiel / JRPG (Eastasiasoft)

– Rollenspiel / JRPG (Eastasiasoft) While Waiting – Adventure / Story-Adventure (Optillusion)

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag (6. Februar):

Big Helmet Heroes – Action / Prügelspiel (Dear Villagers)

– Action / Prügelspiel (Dear Villagers) I See Red – Action / Shoot-em-up (Gameforge 4D)

– Action / Shoot-em-up (Gameforge 4D) Last Monarch – Rollenspiel / Roguelike (Mango Council)

– Rollenspiel / Roguelike (Mango Council) Let’s Cook Together 2 – Casual Game / Partyspiel (Yellow Dot)

– Casual Game / Partyspiel (Yellow Dot) Sworn – Rollenspiel / Roguelike (Team17)

Quellen: GamersGlobal.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.