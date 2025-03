Nintendo Switch: Gleich 11 neue Spiele diese Woche – Eines hat historische Bedeutung

Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung des ersten Nachfolgemodells bleibt die Nintendo Switch ein echter Dauerbrenner. Fans der Konsole dürfen sich deshalb auch weiterhin auf regelmäßigen Nachschub an spannenden Spielen freuen.

Das gilt auch für die kommenden Tage, denn die erste Märzwoche gestaltet sich umfangreich und vielfältig. Von Action über strategische Herausforderungen bis hin zu Abenteuer-Spielen ist für jede Vorliebe etwas dabei. Wer also auf der Suche nach frischem Spielspaß ist, kann sich auf eine bunte Auswahl freuen – und hat am Ende vielleicht sogar die Qual der Wahl.

Nintendo Switch: Diese Releases stehen an

Zwischen dem 3. und 9. März dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf mindestens 9 neue Titel und zwei Neuauflagen für die Nintendo Switch freuen, wie aus den Angaben von Releases.com hervorgeht. Wie gewohnt erscheinen die Spiele an den bekannten Tagen – Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag – wobei besonders der 6. März mit zahlreichen Veröffentlichungen hervorsticht.

Bis auf den Montag dürfen sich Fans also nahezu täglich auf neue Titel und damit auf frischen Spielspaß freuen. Auch wenn diese Übersicht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, bietet sie dennoch einen umfassenden Einblick in die vielversprechendsten Nintendo Switch-Releases der kommenden Woche.

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Dienstag (4. März):

Carmen Sandiego

Everhood 2

PowerWash Simulator – Wallace & Gromit Special Pack (DLC)

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Mittwoch (5. März):

Morkull Ragast’s Rage

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag (6. März):

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Never 7: The End of Infinity

Ever 17: The Out of Infinity

MainFrames

Sorry We’re Closed

Eldrador Creatures Shadowfall

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Freitag (7. März):

Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop

Dieser Titel sticht hervor

Mit Suikoden I & II HD Remaster erscheint am 6. März ein Spiel für die Nintendo Switch, das Nostalgie mit sich bringt und Kultstatus besitzt. Es gehört zu den legendärsten JRPGs der PlayStation-Ära und hat eine riesige Fangemeinde. Erschienen ist Suikoden I & II ursprünglich am 23. Februar 2006, aber ausschließlich in Japan für die PSP und am 5. November 2009 im japanischen PlayStation Network. Es beinhaltet leicht überarbeitete Fassungen der ersten beiden Teile.

Die aktuelle Neuauflage bietet überarbeitete Grafiken, modernisierte Benutzeroberflächen und zusätzliche Features, die sowohl alte Fans, als auch neue Spieler*innen ansprechen dürften.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.