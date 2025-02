Nintendo Switch: Gleich 18 neue Spiele diese Woche – aber eines sticht hervor

Die kommenden Tage bringen wieder eine breite Palette an frischen Nintendo Switch-Titeln mit sich. Spielerinnen und Spieler können sich auf Veröffentlichungen in unterschiedlichen Genres freuen, von Strategie und Survival-Horror bis hin zu Jump and Run und Simulationen – also auf zahlreiche Neuheiten, die eine abwechslungsreiche Gaming-Erfahrung versprechen.

Auch Entwicklerstudios wie Team17, Nihon Falcom und 2K Games sorgen für unterschiedlichste Spielerlebnisse – sowohl für Solospieler*innen als auch für Multiplayer-Fans. Die bunte Mischung an Releases macht die kommenden Tage entsprechend zu einem verheißungsvollen Auftakt für diesen Monat.

Diese Nintendo Switch-Releases stehen bevor

Laut Gamersglobal dürfen sich Switch-Spieler*innen zwischen dem 10. und 16. Februar auf mindestens 18 Neuveröffentlichungen freuen. Die Releases konzentrieren sich dabei auf die Wochentage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag – mit einem besonders starken Tag am 13. Februar, an dem allein gleich zehn der neuen Titel erscheinen. Damit gibt es für Gaming-Fans in kurzen Abständen stets frischen Nachschub.

Den Anspruch einer vollständigen Liste aller Neuerscheinungen erfüllt die folgende Übersicht wie gewohnt nicht, doch liefert sie euch zumindest einen ersten und detaillierten Einblick in die spannendsten Nintendo Switch-Releases der kommenden und zweiten Februarwoche.

Lesetipp: Diese Spiele wurden bisher für die Switch 2 bestätigt

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Dienstag (11. Februar):

Civilization 7 (2K) – Strategie, Globalstrategie

(2K) – Strategie, Globalstrategie Steamdolls – Order of Chaos (Top Hat Studios) – Action-Adventure, 2D

(Top Hat Studios) – Action-Adventure, 2D Undying (Vanimals) – Action-Adventure, Survival-Horror

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Mittwoch (12. Februar):

Penguin Flight (Afil Games) – Action, Jump-and-Run

(Afil Games) – Action, Jump-and-Run Super Jagger Bomb 2 – Go East (Eastasiasoft) – Action, Jump-and-Run

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag (13. Februar):

Amber Isle (Team17) – Simulation, Lebens-Simulation

(Team17) – Simulation, Lebens-Simulation Dawnfolk (Darenn Keller) – Strategie, Aufbauspiel

(Darenn Keller) – Strategie, Aufbauspiel Guns of Fury (Gelato Games) – Action, Shoot-em-up

(Gelato Games) – Action, Shoot-em-up Metal Suits (Eggtart) – Action, Shoot-em-up

(Eggtart) – Action, Shoot-em-up Recall – Empty Wishes (Dangen Entertainment) – Adventure, Story-Adventure

(Dangen Entertainment) – Adventure, Story-Adventure Shujinkou (Rice Games) – Rollenspiel, Dungeon Crawler

(Rice Games) – Rollenspiel, Dungeon Crawler Slime Heroes (Whitethorn Games) – Action-Adventure, 3D-Action-Adventure

(Whitethorn Games) – Action-Adventure, 3D-Action-Adventure Snezhinka – Sentinel Girls 2 (hinyari9) – Action, Shoot-em-up

(hinyari9) – Action, Shoot-em-up Tiny Terry’s Turbo Trip (Super Rare Originals) – Adventure, 3D

(Super Rare Originals) – Adventure, 3D Urban Myth Dissolution Center (Shueisha Games) – Adventure, Story-Adventure

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Freitag (14. Februar):

Afterlove EP (Fellow Traveller) – Adventure, Story-Adventure

(Fellow Traveller) – Adventure, Story-Adventure The Legend of Heroes – Kuro no Kiseki 2 – Crimson Sin (Nihon Falcom) – Rollenspiel, JRPG

(Nihon Falcom) – Rollenspiel, JRPG Tomb Raider 4-6 Remastered (Aspyr) – Action-Adventure, 3D-Action-Adventure

Dieser Titel sticht hervor

Unter den genannten Titeln gehört Civilization 7, das am 11. Februar für die Switch erscheint, zu den besonderen Höhepunkten und wird von Fans mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Das allerdings nicht nur aus dem Grund, dass der neueste Teil bedeutende Neuerungen verspricht.

Das Interessante an dem Titel ist die starke Kritik im Vorfeld und die Spannung, auf welche Weise Entwickler Firaxis sich dem angenommen und die Probleme gelöst hat. Einige Early-Access-Spieler*innen bemängelten unter anderem das Interface und den unfertigen Zustand des Spiels, wie GameStar berichtet.

Auf Steam erhielt das neue Strategiespiel deshalb zunächst mit über 1.400 Rezensionen ein vernichtendes Urteil von „größtenteils negativ„. Inzwischen hat sich die Bewertung mit derzeit über 11.000 Stimmen allerdings etwas erholt und steht mit 51 Prozent positiven Rezensionen nur noch auf „Ausgeglichen“.

Besonders Käufer*innen der teuren Deluxe- und Founders-Edition, die bereits seit dem 6. Februar spielen können, zeigten sich unzufrieden. Was wir derweil von dem Spiel halten, könnt ihr in unserem umfangreichen Test zu Civilization 7 nachlesen.

Quellen: Gamersglobal, GameStar, Steam

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.