Nintendo Switch 2: Ersehnter Action-Blockbuster erzürnt Fans schon vor Release – „sie wollen also kein Geld?“

Der gerade erst enthüllte Release-Termin von 007 First Light (übrigens der 27. März 2026) ist zwar noch ein wenig hin, potenzielle Spieler*innen haben aber jetzt schon einen Grund zum Meckern gefunden.

Dabei geht es tatsächlich weder um die Darstellung von James Bond, der dieses Mal als Agent noch in den Kinderschuhen steckt, noch um das bei der gestrigen State of Play gezeigte Gameplay. Schuld ist stattdessen die Version des Spiels für Nintendo Switch 2, denn die kommt nicht ohne saftigen Haken aus.

007 First Light: Nintendo Switch 2-Version kommt nur als Game Key Card

Zwar erscheint 007 First Light für die Nintendo Switch 2, was für viele sicherlich einen Grund zur Freude darstellen dürfte: Mit James Bond auch unterwegs auf Verfolgungsjagd gehen oder sich unentdeckt durch feindliches Gebiet schleichen? Nehmen Fans des britischen Geheimagenten sicherlich mit Kusshand. Bedauerlicherweise ereilt das Spiel aber das gleiche Schicksal wie viele andere: Es kommt nur als Game Key Card.

Das bedeutet, es erscheint zwar physisch, ist aber nicht vollständig auf der Cartridge drauf. Stattdessen fungiert das kleine Stück Plastik und Chips als Zugang: Ihr steckt es in eure Konsole, dann könnt ihr den Download starten. Allerdings leidet ihr so unter allen Nachteilen, die digitale Videospiele mit sich bringen: Der erneute Download ist nicht mehr möglich, wenn irgendwann die Server abgeschaltet werden. Und Speicherplatz nimmt es trotz Cartridge weg.

Lesetipp: Was genau sind eigentlich Game Key Cards?

Für die Entscheidung gibt es, insbesondere da Amazon als eines der reichsten Unternehmen der Welt die Rechte an der Marke besitzt, kein Verständnis. Auf Twitter empören sich viele, die 007 First Light gerne auf der Nintendo Switch 2 gespielt hätten, sich nun aber dagegen entschieden haben, wie Kommentare à la „Sie wollen also kein Geld machen?“ und „ich bin so froh, dass die Switch nicht meine primäre Plattform ist“ auf Twitter unter Beweis stellen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Game Key Cards für Frust sorgen, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Zuletzt ärgerten sich Fans bei Borderlands 4 und teilten Nintendo via einer Umfrage mit, was sie von dem Hybrid-Modell, das weder digital noch physisch richtig abliefert, wirklich halten. Unabhängig von der Veröffentlichung verraten wir euch an anderer Stelle, wie gut uns 007 First Light in unserer Vorschau gefiel.

Quelle: Twitter /@Wario64