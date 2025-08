Nintendo Switch 2: „Da wird mir ganz schlecht“ – Dieses kostenlose Gadget bringt Fans zum Kotzen

Beim Zocken etwas zu snacken ist für viele etwas ganz Alltägliches. Doch leider hat das auch ein paar ordentliche Nachteile, wie zum Beispiel schnell dreckig werdende Controller. Abhilfe schafft eine passende Halterung – wobei diese bei der Nintendo Switch 2 vielleicht etwas zu viel des Guten ist.

Denn die Erfindung, nennen wir es einfach mal so, von user7R135 klingt auf den ersten Blick schon ganz schön abgedreht: ein roter Plastikbehälter, mit dem sich während des Spiels noch die eine oder andere Pommes gegönnt werden kann. Doch in der Praxis zeigt sich, dass die Idee eher eklig ist.

Nintendo Switch 2 trifft Pommes

Klar ist, dass Pommes ein recht fettiger Genuss sind, werden sie doch oft in Öl frittiert. Das Essen mit den Händen ist also nach kurzer Zeit eine durchaus schmierige Angelegenheit, weshalb sich der Fast Food-König nicht gerade gut eignet, um ihn beim Spielen zu konsumieren. Aber was, wenn es doch möglich wäre? Zumindest auf der Nintendo Switch 2 ist das jetzt denkbar.

Denn auf der Webseite von Maker World findet ihr seit kurzem die Anleitung für „GamiFries“, der „ultimativen Art, mit Pommes an der Seite zu spielen“, so die Beschreibung. Es ist im Grunde ein rötlicher Behälter, der perfekt auf die Pommestüten von McDonalds abgestimmt ist. Die stopft ihr anschließend in den Becher, verbindet diesen mit eurer Hybridkonsole – entweder im Docked- oder Handheld-Modus – und könnt nun die Kartoffelsticks genießen.

Lesetipp: Ein neuer Exklusivtitel sorgt auch für viel Kritik auf der Switch 2

Ein kurzes YouTube-Video zeigt die Umsetzung im Detail. Grundsätzlich funktioniert das Konzept, aber der Sinn dahinter erschließt sich uns nicht so richtig. Denn trotz der Nintendo Switch 2-Halterung muss der kartoffelige Snack weiterhin angefasst werden – was wiederum schnell zu einem öligen Controller führt.

Zwischen „genial“ und „mir wird ganz schlecht“

In den Kommentaren zu den GamiFries herrscht Uneinigkeit, ob es sich tatsächlich um ein geniales Gadget oder eine ziemliche Sauerei handelt. So schreibt SD-Reunion beispielsweise „Das ist genial“ und fragt, ob die Halterung auch mit Curly Fries kompatibel sei.

Hier seht ihr das Video:

Andere sind wiederum deutlich kritischer und klarer in ihrem Ausdruck. „Gleichzeitig zu spielen und zu essen ist eklig“ oder „Schaut euch mal an, wie fettig und eklig dieser Analogstick ist, da wird mir ganz schlecht“ sind als Wortmeldungen zu lesen. Und ja, im Video ist eindeutig zu erkennen, dass die Kombination aus Pommes und Controller wahrlich nicht angenehm ist.

Ob GamiFries überhaupt ernst gemeint ist, oder sich hier nur jemand einen Scherz erlaubt, bleibt unklar. Derweil hat weiteres Nintendo Switch 2-Zubehör für ganz anderen Frust gesorgt.

Quelle: Maker World / @user7R135, YouTube / @user7R135