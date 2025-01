Nintendo Switch 2 Abwärtskompatibilität: Doch nicht alle Spiele? Neue Aussage verunsichert

Endlich ist die Katze aus dem Sack und die Nintendo Switch 2 ganz offiziell angekündigt: Ein zweieinhalbminütiger Trailer hat uns genau das gezeigt, was die Leaks der letzten Wochen bereits von den Dächern pfiffen.

Nun enthält das Video neben einer Zurschaustellung des nächsten Handheld-Hybriden aber auch einige durchaus spannende Details. Zum Beispiel Szenen aus einem neuen Mario Kart. Und eine Notiz zur Abwärtskompatibilität, die das viel gewünschte und längst angekündigte Feature nochmal bestätigt, aber gleichzeitig auch Zweifeln lässt.

Nintendo Switch 2: Abwärtskompatibel? Ja, aber…

Lange hatten Fans darauf gehofft und im vergangenen November kam dann endlich die offizielle Bestätigung: Die Nintendo Switch 2 ist abwärtskompatibel, Titel von der Vorgängerkonsole auf dem Nachfolgemodell spielbar. Kollektives Aufatmen, ein Grund zum Jubeln. Doch der Enthüllungstrailer schiebt dieser Aussage ein „aber“ hinterher: Nicht alle Spiele sind kompatibel.

Der Wortlaut aus dem Video lautet: „Nintendo Switch 2 unterstützt sowohl physische als auch digitale Versionen von Nintendo Switch-Spielen. Bestimmte Nintendo Switch-Spiele werden möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2. Details hierzu werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der Nintendo-Website verfügbar sein.“

Die gute Nachrichten lauten also: Die Einschränkung hat nichts damit zu tun, ob ihr ein Spiel physisch oder digital besitzt und vermutlich erhalten wir irgendwann in den nächsten Wochen eine genaue Liste, welche Titel nicht auf der Nachfolgekonsole laufen werden. Ein bisschen lässt sich aber schon spekulieren: So dürfte Ring Fit Adventure wohl leider nicht funktionieren, denn in den Plastikring passen die neuen, größeren Joy-Cons mit ihren Magneten wohl kaum rein.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Labo-Sets aus Pappe dürften auf die alten Controller abgestimmt und nicht mit denen der Nintendo Switch 2 kompatibel sein. Welche noch auf der roten Liste landen, bleibt abzuwarten, die Zahl bleibt aber hoffentlich so überschaubar wie einst bei der PlayStation 5: Nur zehn Spiele von der Vorgängerkonsole schafften den Sprung nicht auf Sonys weißes Aushängeschild.

Quelle: YouTube /Nintendo DE, Twitter /@MetroidFREAK21