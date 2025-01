Nintendo Switch 2: Actionreicher Rollenspiel-Kracher könnte noch 2025 auf die Konsole kommen

Die Nintendo Switch 2 wurde endlich der Weltöffentlichkeit präsentiert. Der First Look-Trailer hielt einen verfrühten Blick auf die Hardware bereit – doch bis auf ein paar Fetzen zu Mario Kart 9 gab es wenig auf Seiten der Software zu sehen.

Dies dürfte sich aber in den kommenden Tagen und Wochen ändern. Nicht nur ist eine hauseigene Direct zur Switch 2 bereits im April auf dem Weg zu uns, sondern auch die Leaker und aufmerksamen Branchenbeobachter strecken ihre Fühler nach frischem Futter aus. So soll uns auf der Switch 2 angeblich eines der Action-Rollenspiel-Highlights der vergangenen Jahre erwarten.

Nintendo Switch 2: Angeblich kommt Diablo 4

Wer es bis jetzt noch nicht geahnt hat: Die Rede ist von Diablo 4, das Blizzard im Jahre 2023 ins Rennen schickte und welches sich erst vor einigen Monaten über die weitestgehend positiv angenommene Erweiterung Vessel of Hatred freuen durfte. Nun soll Blizzards Oberteufel den Sprung auf Nintendos neueste Konsole schaffen, denn angeblich befindet sich Diablo 4 für die Switch 2 bereits in Entwicklung.

Dies behauptet zumindest eXputer-Schreiberling eXtas1s, der sich in einem taufrischen Video der Switch 2 und ihren potenziellen Spiele-Releases annimmt. So erklärt er, dass das Action-RPG noch in diesem Jahr auf den Nachfolger des populären Handheld-Hybrid folgen könnte, nachdem schon YouTuber Nate the Hate verriet, dass auch einige gefeierte Xbox-Spiele bereits auf die Switch 2 warten würden.

„Dies sind zwei der Videospiele, die Microsoft auf Switch 2 portieren wird, aber sie sind nicht die einzigen. Es gibt sogar einen kleinen Exklusiv- oder Scoop-Tipp, über den ich euch berichten kann. Wie ich erfahren habe, ist Diablo 4 bereits für Nintendo Switch 2 in Arbeit. Es wäre also überhaupt nicht überraschend, wenn Diablo 4 im Jahr 2025 für Switch 2 erscheinen würde“, so eXtas1s ganz konkret (via Nintendolife).

Außerdem spekuliert er darüber, dass Elden Ring, Fallout 4, Starfield oder Tekken 8 ebenfalls auf der neuen Nintendo-Konsole landen könnten. Viel realistischer erscheint dies allerdings nicht, zumal Diablo mit der Neuauflage seines zweiten und seinem dritten Teil schon jetzt kein unbekannter Name auf der Switch ist. Mehr könnte uns die bereits für den April angekündigte Nintendo Direct verraten.

