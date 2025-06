Nintendo Switch 2: Was erscheint noch 2025? Diese Exklusiv-Spiele solltet ihr auf dem Schirm haben

Nach langer Zeit ist sie endlich da: die Nintendo Switch 2. Seit dem 5. Juni wirbelt die neue Konsole zusammen mit Mario Kart World ordentlich Staub auf, aber wie geht es jetzt weiter? Immerhin ist das restliche Jahr 2025 noch ganz schön lang.

Der japanische Konzern hat natürlich längst Pläne parat, um den frisch erschienen Hybriden mit jeder Menge Software zu versorgen. Wir fassen für euch zusammen, was offiziell für die Nintendo Switch 2 noch im restlichen Jahr geplant ist – wobei sich an Releaseterminen natürlich stets bis zur letzten Sekunde noch was ändern kann.

Nintendo Switch 2: Diese Exklusiv-Spiele haben schon feste Termine

Nachdem der Juni für die Nintendo Switch 2 und Mario Kart World der Start gewesen ist, geht es im Juli affenstark weiter. Bereits am 17. Juli erscheint Donkey Kong Bananza und entführt uns ein krachendes Abenteuer mit dem titelgebenden DK und seiner jungen Begleiterin Pauline. Zusammen erkunden die beiden offenere Levelgebiete und hinterlassen eine Schneise der Zerstörung.

Damit aber nicht genug, denn im Juli erscheint außerdem die Neuauflage von Super Mario Party Jamboree, die mit dem quasi-DLC Jamboree-TV um neue Inhalte erweitert wird. So gibt es Minispiele, die speziell für die Kamera- und Mausnutzung ausgelegt sind. Los geht’s ganz genau am 24. Juli 2025.

Der nächste Doppelschlag folgt im August: Am 14. des sonnigen Monats gibt es erst einmal Drag x Drive, wie Nintendo vor kurzem bekanntgegeben hat. Anschließend erobert die rosa Knutschkugel am 28. August mit der Neuauflage von Kirby und das vergessene Land die Nintendo Switch 2. Mit an Bord ist der exklusive Zusatzinhalt Die Sternensplitter-Welt.

Wie geht es danach weiter?

Für September ist derzeit noch keine Veröffentlichung eingeplant, dafür aber gibt es im Folgemonat ein großes Highlight. Mit Pokémon Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober das erste Spiel der Taschenmonster für die Nintendo Switch 2. Wobei das natürlich auch für die Vorgängerkonsole erscheint, dementsprechend nicht exklusiv ist.

Verbleiben noch zwei Spiele, die definitiv für die aktuelle Generation erscheinen. Zum einen Kirby Air Riders, zum anderen Metroid Prime 4 Beyond. Beide haben noch keine Termine erhalten und Letzteres ist wie Pokémon ein Release für zwei Konsolen. Gut möglich, dass Nintendo die Veröffentlichung für September und November einplant.

Mehr als diesen Teaser gibt es zu Kirby Air Riders noch nicht:

Zu guter Letzt dürfen wir Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung nicht vergessen, welches für den Winter angekündigt ist. Aber theoretisch könnte sich das auch auf die Monate Januar und Februar beziehen, sprich erst 2026 das Licht der Welt erblicken. Bei der Ankündigung des neuen Zelda-Spiels für die Nintendo Switch 2 ist ein genaues Datum nicht aufgetaucht.

