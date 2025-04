Nintendo Switch 2: Alte Bekannte in Donkey Kong Bananza? Dieses Bild wirft Fragen auf

Seit Mittwoch kennt die Videospielwelt gefühlt nur noch ein Thema: Die Nintendo Switch 2 kommt in zwei Monaten zu uns. Und während sich die einen über die Preise echauffieren und andere sich darauf freuen, Mario Kart World mit einer Kuh auf einer fahrenden Boombox zu rocken, schickt sich auch ein anderer Nintendo-Held an, ein fulminantes Comeback zu geben.

In Donkey Kong Bananza kehrt einer der frühesten Videospielhelden überhaupt zurück und startet in sein erst zweites 3D-Abenteuer. Jetzt ist ein Bild aufgetaucht, das vermuten lässt, auf welchen beliebten Nintendo-Charakter der Affe mit der roten Krawatte treffen könnte.

Nintendo Switch 2: Unerwarteter Star-Gast bei Donkey Kong Bananza

Donkey Kong 64 erschien seinerzeit Ende der 90er in der goldenen Ära der 3D-Plattformer – danach jedoch war der Affe vor allem in klassischen 2D-Jump’n’Runs unterwegs, von Remakes der zu Super Nintendo-Zeiten gefeierten Donkey Kong Country-Spiele, bis hin zum ebenfalls beliebten fünften Teil der Reihe, Tropical Freeze. Ansonsten beschränkte sich „DK“ auf Gastauftritte in zahlreichen Mario-Partyspielen. Auf der Nintendo Switch 2 bekommt er mit Donkey Kong Bananza wieder ein waschechtes Stand-alone-Game.

Und dazu noch eine optische Runderneuerung, den sein Look ist an den DK aus dem Super Mario Bros.-Film angelehnt. Dadurch sieht er deutlich jünger und dynamischer aus. Muss er auch sein – schließlich ist er nicht mehr nur auf der Jagd nach Bananen, sondern auch nach Edelsteinen. Nach diesen boxt und gräbt er sich in Donkey Kong Bananza in alle Himmelsrichtungen durch die Level und wühlt dabei ordentlich Geröll auf.

Jetzt gab es einen ersten Hinweis, wer den Power-Primaten auf seinem Abenteuer begleiten könnte. Dabei handelt es sich nicht etwa um seine früheren Sidekicks Diddy und Dixie, sondern höchstwahrscheinlich die Dame seines Begehrens aus ganz frühen Zeiten: Pauline. Jedenfalls tauchte diese im offiziellen Titelbild von Donkey Kong Bananza auf der koreanischen Homepage von Nintendo auf. Mittlerweile wurde das wieder rückgängig gemacht, jetzt schwebt über DK wieder der seltsame lila Edelstein mit Augen.

Aber das Internet schläft und vergisst nicht, weshalb man auf Twitter und mit der Wayback Machine dieses Bild auch jetzt noch bewundern kann.

Stockholm-Syndrom bei Pauline oder geheim gehaltener Nachwuchs?

Wer sie nicht kennt: Pauline wurde im allerersten Donkey Kong-Spiel von 1981 – also noch vor Nintendos Heimkonsolen-Zeit – von dem grobschlächtigen Gorilla entführt und musste von Mario (damals nur als Jumpman bezeichnet) gerettet werden. In der jüngsten Vergangenheit tauchte Pauline wieder vermehrt auf, beispielsweise als Bürgermeisterin von New Donk City in Super Mario Odyssey, aber auch als Fahrerin im letzten (und auch im kommenden) Mario Kart.

Fans rätseln jedoch, ob es sich bei der Frau, die einen Armreif im Stile der Edelsteine aus Donkey Kong Bananza trägt und sich an der Krawatte des Affen festkrallt, wirklich um Pauline handelt. Während die einen eine mögliche Tochter erkennen wollen, sehen andere lediglich einen überarbeiteten Artstyle. Auch eine jüngere Version und damit ein Prequel in der Lore ist eine beliebte Fan-Theorie.

Wie Pauline und DK in diesem Spiel zusammenfinden, werden wir wahrscheinlich erst am 17. Juli erfahren. Dann jedenfalls erscheint Donkey Kong Bananza exklusiv für die Nintendo Switch 2. Wir konnten auf dem Release-Event jedoch schon einmal reinspielen – was wir vom neuen Affen-Adventure halten, lest ihr hier.

Quellen: Twitter / SMWikiOfficial, Nintendo.com/kr (Wayback Machine)