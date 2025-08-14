Nintendo Switch 2: Fans rasten aus wegen neuer Nachricht zu geliebtem Spiel – „so unfassbar glücklich“

In den Kreisen von Nintendo-Fans werden immer wieder Titel diskutiert, die irgendwo in der Vergangenheit stecken geblieben sind und seit dem leider keine Aufmerksamkeit mehr von ihrem japanischen Schöpfer erhalten. Bei manchen Titeln ist die Hoffnung beinah aufgegeben, dass Nachfolger oder Neuauflagen Realität werden könnten. Aber ab und zu werden Wünsche eben doch noch wahr.

So im Fall von Chibi-Robo!, einem häufig mit Begeisterung rezipierten Titel, der nun über Nintendo Switch Online demnächst wieder problemlos zugänglich gemacht wird. Die Freude ist groß darüber, dass Verfechter*innen des Originals diese Nostalgie-Perle nochmal neu erleben dürfen, aber auch angehende Erstspieler*innen freuen sich über die ihnen gebotene Chance, den niedlichen Roboter kennenlernen zu dürfen.

Chibi-Robo! demnächst mit Online Service-Mitgliedschaft auf Nintendo Switch 2 spielbar

Wie Nintendo kürzlich verkündet hat, wird Chibi-Robo! ab dem 21. August über Nintendo Switch Online verfügbar sein. Genauer gesagt über die Version des Abos, welche das Erweiterungspaket beinhaltet. Habt ihr euch das bereits gesichert, ist die zweite Voraussetzung dafür, dass ihr in Kürze Chibi-Robo! spielen könnt, der Besitz einer Nintendo Switch 2. Denn nur mit dieser könnt ihr auf die GameCube-Titel im Klassik-Katalog zugreifen.

Hier der Ankündigungstrailer:

Spielerisch erwartet euch in Chibi-Robo! ein Plattform-Adventure, in dem ihr als kleiner Spielzeugroboter durch ein Wohnhaus streift und dort diverse Aufgaben erfüllt, die eurer Körpergröße angemessen sind, um Punkte zu sammeln. Diese umfassen beispielsweise die Unterstützung eurer lebendigen Spielzeugfreund*innen oder Gefälligkeiten für die den Haushalt bewohnenden Sandersons. Aber Achtung: Alle eure Aktionen verbrauchen Strom, ihr müsst also regelmäßig an Steckdosen Halt machen, damit ihr Elektrizität nachtanken könnt.

Das ursprünglich im Jahr 2005 erschienene Spiel weckt 20 Jahre später einige positive Erinnerungen bei seinen damaligen Fans. Auf Reddit tauscht sich die Community aktuell über das Comeback von Chibi-Robo! aus, wobei auch Erinnerungswerte eine Rolle spielen. Einige Personen bezeichnen den Titel beispielsweise als ihr „liebstes GameCube-Spiel„. Besonders häufig aber liest man in dem Thread davon, dass Freude darüber herrscht, die Erfahrung nachzuholen. „Ich bin so unfassbar glücklich, dieses Spiel endlich erleben zu können“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in.

Bis ihr die Möglichkeit wahrnehmen dürft, in den Genuss von Chibi-Robo! auf aktueller Hardware zu kommen, müssen noch wenige Tage ins Land ziehen. Vorher noch wird ein spannender Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 erscheinen, von dem wir jetzt schon wissen, wie man ihn nicht spielen sollte.

