Nintendo Switch 2: Ankündigung wohl in dieser Woche – Insider mit konkretem Termin

Lange haben wir gerätselt, spekuliert und zahllose Info-Fetzen aufgesaugt, aber nun soll es wirklich soweit sein: Die Nintendo Switch 2 wird laut mehreren aktuellen Berichten in dieser Woche angekündigt. Ja, wirklich.

Schon länger wurde vermutet, dass Nintendo vermutlich den Januar nutzt, um seine neue Konsole erstmals der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Bestätigt war das bislang nicht – ist es auch weiterhin nicht. Dennoch heißt es von gleich mehreren in der Regel seriösen Quellen, dass die Nintendo Switch 2 in dieser Woche ihr Antlitz offenbart.

Nintendo Switch 2: Wann folgt die Ankündigung?

Sofern die aktuellen Gerüchte stimmen, dann wird die Nintendo Switch 2 am 16. Januar angekündigt. Dies berichten gleich mehrere Quellen: Sowohl vom YouTube-Podcast Nate the Hate als auch von VGC, Eurogamer und Tom Warren wird der Termin genannt. Allerdings dürfte die Enthüllung nicht allen gefallen.

Laut den verschiedenen Berichten soll es nur einen Trailer geben, der die Hardware präsentiert. So ähnlich wie es seinerzeit bei der ersten Nintendo Switch der Fall im Jahr 2016 der Fall war. Wahrscheinlich wird mal ein Spiel auf dem Bildschirm zu sehen sein, aber der Fokus, so insbesondere Nate the Hate, würde auf der Konsole selbst liegen.

Lesetipp: Apropos Switch 2, eventuell schafft auch Assassin’s Creed Shadows den Sprung auf die Handheld-Konsole

Eine ausführliche Vorstellung mitsamt Spielen und vermutlich den Preis würde es dann zu einem späteren Zeitpunkt geben. Erneut: So ähnlich verlief schon Nintendos Marketingkampagne für den Vorgänger. Vermutlich hält das Unternehmen an diesem Erfolgsrezept einfach fest.

Release und erste Spiele

Nate als auch VGC berichten darüber hinaus, dass die Nintendo Switch 2 im Mai oder Juni 2025 erscheinen könnte. Ein genaues Datum konnten beide nicht in Erfahrung bringen. Seitens Eurogamer heißt es wiederum, dass die Konsole definitiv nicht vor April veröffentlicht wird.

Ebenso spannend sind die Gerüchte um die Spiele: Laut Nate wird es zum Launch ein neues Mario Kart geben, während im weiteren Verlauf des Jahres noch ein frisches 3D-Mario folgen soll. Außerdem ist von einer Portierung von Assassin’s Creed Mirage die Rede, während Konami Metal Gear Solid Delta ebenfalls auf die Switch 2 bringen möchte.

Ob das alles am Ende stimmt? Wissen wir nicht. Aber mehr denn je deutet sich an, dass wir wohl bald in ein paar Tagen rund um die Nintendo Switch 2 schlauer sind – oder einfach noch länger warten müssen. Immerhin gibt es bald einen Lego Game Boy.

Quelle: VGC, Eurogamer, YouTube / Nate the Hate, Twitter / @tomwarren