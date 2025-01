Nintendo Switch 2: Überprüft jetzt diese eine Sache – sonst verpasst ihr eine Einladung

Die Nintendo Switch 2 ist offiziell angekündigt und schon bald könnt ihr sie selbst anspielen. Mehrere Events finden weltweit statt und wer sich angemeldet hat, sollte jetzt unbedingt das eigene E-Mail-Postfach überprüfen.

In Deutschland könnt ihr die neue Konsole am Wochenende vom 25. bis zum 27. April in Berlin ausprobieren. Seit kurzem ist es möglich, sich für die Hands-on-Tour anzumelden und somit zu den ersten Spieler*innen zu gehören, die die Nintendo Switch 2 live erleben können. Ob ihr zu den Glücklichen gehört, erfahrt ihr ab sofort per Mail.

Nintendo Switch 2: Darum solltet ihr eure E-Mails checken

Natürlich können bei einem solchen Event längst nicht alle Teilnehmer*innen an Bord kommen, selbst wenn es wie in Berlin über mehrere Tage geht. Deshalb müsst ihr ein wenig darauf hoffen, tatsächlich von Nintendo für die Nintendo Switch 2 ausgewählt zu werden – und das erfahrt ihr jetzt per E-Mail, wie unter anderem Gamerant berichtet.

Mittlerweile hat das japanische Unternehmen nämlich damit begonnen, entsprechende Bestätigungsmails zu versenden. Mit dieser erfahrt ihr, ob ihr zum Event zugelassen seid und welcher Zeit-Slot euch zugeteilt wurde. Insgesamt umfasst das Anspielen jeweils eine Stunde.

Lesetipp: Warum sich trotz der Switch 2 noch der Vorgänger lohnt

Leider kann die E-Mail auch unschön enden: Falls ihr nicht ausgewählt wurdet, erhaltet ihr eine entsprechende Absage. Aber das muss noch nicht das Ende aller Hoffnung sein. Nintendo plant eine entsprechende Warteliste zu öffnen, falls von den Auserwählten jemand absagt. Dann habt ihr unter Umständen die Möglichkeit, einzuspringen. Garantiert ist das allerdings natürlich nicht.

Wann soll die Konsole erscheinen?

Sofern ihr das Anspiel-Event der Nintendo Switch 2 verpasst, solltet ihr die Flinte ohnehin nicht sofort ins Korn werfen. Vermutlich müssen wir auf den finalen Release der neuen Konsole gar nicht lange warten. Zumindest, wenn einigen aktuellen Gerüchten zu glauben ist.

Demnach könnte die Nintendo Switch 2 bereits im Mai, also nur wenige Wochen nach dem Anspielen in Berlin, das Licht der Welt erblicken. Bestätigt ist die Angabe von offizieller Seite bislang aber nicht. Es ist ebenso vorstellbar, dass ein Release erst im Juni oder gar zum Herbst erfolgt.

Mehr Infos zur Nintendo Switch 2 und welche Spiele es gibt, erfahren wir wohl frühestens am 2. April 2025. Dann veranstaltet Nintendo eine neue Direct-Show, die sich speziell um den Nachfolger einer ihrer erfolgreichsten Konsolen handelt.

Quelle: Gamerant