Nintendo Switch 2 anspielen vor Release: So geht’s für deutsche Spieler

Nach langer Wartezeit wurde endlich die Nintendo Switch 2 angekündigt, aber von einem Releasetermin fehlt weiterhin jede Spur. Dennoch könnt ihr die Konsole noch vor der Veröffentlichung selbst ausprobieren – mit ein wenig Glück wohlgemerkt.

Denn weltweit veranstaltet das japanische Unternehmen ab April verschiedene Events, in denen ihr erstmals auf der neuen Konsole etwas spielen könnt. Allerdings sind die Plätze limitiert und ihr müsst mitunter einen ganz schönen Trip auf euch nehmen. Wir verraten euch alle Details.

Nintendo Switch 2: So könnt ihr vorab die Konsole ausprobieren

Während in den USA, Frankreich und England das Event bereits kurz nach der geplanten Direct-Show startet, müssen wir uns in Deutschland bis Ende April gedulden, ehe wir selbst mal die Nintendo Switch 2 anfassen können. Genauer gesagt lädt der japanische Konzern vom 25. bis zum 27. April 2025 nach Berlin.

In der STATION Berlin (Luckenwalder Str. 4-6) nutzt Nintendo das komplette Wochenende, um eventuell auch euch erstmals an die neue Konsole zu lassen. Allerdings könnt ihr nicht einfach dort vorbeischauen, sondern müsst euch zuvor ein Ticket besorgen – völlig kostenlos, versteht sich.

Lesetipp: Auf der Switch 2 könnte es ein Wiedersehen mit einer Zombie-Reihe geben

Ab dem 17. Januar, 15:00 Uhr, könnt ihr euch über eine spezielle Webseite mithilfe eures Nintendo-Accounts anmelden. Zeit habt ihr bis zum 26. Januar um 23:59 Uhr. Anschließend werden die Tickets mithilfe eines Losverfahrens vergeben. Das heißt also, dass die reine Anmeldung noch nicht reicht, ihr müsst außerdem Fortuna hold sein – und mindestens 18 Jahre alt sein. Jüngere Interessierte können auch teilnehmen, jedoch müssen dann die Erziehungsberechtigten mit einem entsprechenden Familienaccount die Anmeldung vornehmen.

Einmal um die ganze Welt – und danach der Release?

In Deutschland ist Berlin die einzige ausgewählte Stadt, in der es euch und uns möglich gemacht wird, die Nintendo Switch 2 noch vor der Veröffentlichung auszuprobieren. In Europa nehmen zudem Paris, London, Mailand, Madrid und Amsterdam teil. Wobei Letztere sogar erst Anfang Mai in den Genuss kommen.

In Nordamerika sind hingegen New York, Los Angeles, Dallas und Toronto, in Ozeanien Melbourne und in Asien bislang Tokio und Seoul vertreten. Auch Hongkong und Taipei sollen Teil des Events werden, haben aber beide noch keinen festen Termin.

Gut möglich, dass ihr auf den Events das neue Mario Kart anspielen könnt. Ebenso vorstellbar, dass kurz danach so langsam die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 in Angriff genommen wird.