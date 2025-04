Nintendo Switch 2: Aus so vielen Charakteren könnt ihr in The Duskbloods wählen – Fähigkeiten und Look anpassbar

Eines der Highlights aus der Nintendo Switch 2-Präsentation war der Trailer von The Duskbloods. Ein für die Konsole exklusiver Titel von Elden Ring-Entwicklungsstudio FromSoftware hatten wahrscheinlich die wenigsten auf ihrer Bingo-Karte.

Seitdem brodelt es in der Gerüchteküche – aber zum Glück hat sich auch Hidetaka Miyazaki persönlich, seines Zeichens CEO von FromSoftware und Mastermind hinter Dark Souls und Bloodborne, bereit erklärt, ein bisschen Licht ins Dunkel des spektakulären Trailers und der neuen IP dahinter zu bringen.

Multiplayer-Souls-Feeling auf der Nintendo Switch 2

Relativ schnell war klar, dass es sich bei The Duskbloods um einen Multiplayer-Titel handelt – ihr werdet also mehr etwas in Richtung Elden Ring: Nightreign erfahren, als ein Action-Adventure à la Bloodborne. Dabei könnt ihr auf der Nintendo Switch 2 online mit bis zu acht Spieler*innen in ein Match starten – Gewinner*in ist in der Regel (wenig überraschend), wer am Ende noch steht. Aber auch die anderen bekommen Belohnungen nach der Runde, wie Miyazaki im Creator’s Voice Blog verrät.

Danach geht es zurück in die Hub-Area, wo ihr euren Charakter bearbeiten und upgraden dürft. „Es gibt über ein Dutzend Charaktere, aus denen ihr wählen könnt“, so Miyazaki, „alle mit ihrer eigenen Identität und eigenem Auftreten. Es kommen eine Menge einzigartiger Elemente beim Charakterdesign und den Waffen zum Tragen, sodass ich hoffe, jede*r findet ein oder zwei Favoriten.“

Auch wenn ihr keinen eigenen Charakter erstellen könnt, dürft ihr die Kandidat*innen aus dem bestehenden Aufgebot bis zu einem bestimmten Grad in Punkten wie Fähigkeiten und Look anpassen. „Dies ermöglicht den Spielenden den Spaß, einen Charakter zu bauen, der sich wirklich wie ihr eigener anfühlt“, führt Miyazaki weiter aus. Aber auch in ihrer ursprünglichen Version sollen die Charaktere ihre Fertigkeiten und Waffen als Alleinstellungsmerkmal bekommen, sodass einer breitgefächerten Kreativität die Tore geöffnet sind.

Wenn ihr mit Optimieren und Anpassen im zentralen Hub fertig seid, trefft ihr dort auch eine mysteriöse geflügelte Ratte. Was es mit dieser auf sich hat, könnt ihr hier lesen. The Duskbloods soll 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Quelle: Nintendo