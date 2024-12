Nintendo Switch 2: Baldiger Release und neues Design laut frischem Leak enthüllt

Die Nintendo Switch 2 – oder wie auch immer der Nachfolger des beliebten Handheld-Hybriden heißen soll – rückt näher und näher. Darauf lässt nicht nur die Dichte der Leaks, die in der jüngeren Vergangenheit an die Oberfläche gespült wurden, schließen.

In einem gerade erst durchgesickerten Informationshappen spricht man ganz konkret von einem baldigen Zeitraum für die Ankündigung der neuen Nintendo-Konsole, die kurz darauf erscheinen könnte. Und eine wieder andere, durchaus vertrauenswürdige Quelle will derweil erstes Bildmaterial zum Handheld parat haben.

Nintendo Switch 2: Hüllen-Hersteller will um Design des Nachfolgers wissen

Die japanische Spieleschmiede selbst wahrt weiterhin Stillschweigen über das mit Spannung erwartete Stückchen Technik, doch dank diverser Peripherie-Hersteller bekommen wir immer wieder einen vermeintlichen Vorgeschmack darauf, was uns rein optisch mit ihr erwartet. So kommt es, dass Hüllenmanufaktur Dbrand nun ein schützendes Accessoire für die Nintendo Switch 2 vorgestellt hat – in der auch das System selbst zu sehen sein soll.

Ganz unverblümt rotiert die angebliche Konsole auf der Webseite des Herstellers (via PC Gamer) in ihrer ummantelnden Schutzhülle mit dem treffenden Namen Killswitch. Dbrand gibt dabei an, dass die Hülle auf den realen Dimensionen des Nachfolgers basieren soll, sprich: Es könnte sich bei dem abgebildeten Gerät tatsächlich um einen Prototypen handeln. Auf der anderen Seite erscheint es denkbar, dass Dbrand einfach ein Modell aufgrund der Maße, die man von Nintendo und seitens weiterer externer Quellen erhalten haben könnte, erstellt hat.

Auf Reddit brodelt die Gerüchteküche spätestens seit dem Leak der letzten Woche, der ebenfalls das Design der Nintendo Switch 2 in Erfahrung gebracht haben will, unaufhörlich. Zwar sind die meisten Nutzer sich einig, dass etwas an den angeblichen Designs dran sein könnte – eine offizielle Bestätigung der Informationslage gibt es derweil aber nicht.

Ankündigung wohl schon im Januar

In einem weiteren Post plaudert Reddit-Nutzer NextHandheld derweil im Rahmen eines Ask Me Anythings darüber hinaus einige brandheiße Details zur Switch 2 aus. Andere Nutzerinnen und Nutzer der Plattform stellen eifrig ihre Fragen – die kurzerhand und besten Gewissens von dem Leaker beantwortet werden. Ein Moderator des Subreddits bürgt für den scheinbar gut informierten NextHandheld, der laut eigener Aussage sogar selbst Zugriff auf die Konsole haben soll.

Vertraut man den Worten, so soll die Switch 2 schon im kommenden Januar hochoffiziell von Nintendo vorgestellt werden. Zum Launch – der wie schon häufiger in der Vergangenheit irgendwo im Frühjahr, hier März 2025, datiert wird – wird es eine spezielle Version mit Mario Kart 9 zu kaufen geben. Außerdem soll der Switch-Nachfolger einen LCD-Bildschirm vorweisen, die Joy-Cons via Magnethalterung verbunden werden sowie Sticks und Buttons eben jener etwas größer gehalten sein.

Auch in diesem Fall bleibt eine offizielle Bestätigung seitens Nintendo bislang aus. Nicht aber hinsichtlich ihrer Abwärtskompatibilität und eine der „wichtigsten Informationen“ rund um die Switch 2 soll ebenfalls bereits ans Licht gekommen sein.

Quellen: PC Gamer, Reddit / NextHandheld