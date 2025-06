Nintendo Switch 2: Bei diesen Spielen wird vor Problemen gewarnt – Fans erstellen ultimative Liste

Die Nintendo Switch 2 ist da und mit sich bringt sie modernisierte Technik, sprich neue Möglichkeiten, Spiele möglichst sauber zum Laufen zu bringen. Nicht nur frisch für das Gerät erscheinende Titel, wie etwa Mario Kart World, profitieren von der gestärkten Hardware. Dank diverser Updates sowie kostenpflichtiger Upgrades können auch Switch 1-Releases die Vorzüge der neuen Konsole optimal nutzen.

Sogar komplett ohne offizielle Anpassungen fühlen sich viele Spiele flüssiger auf dem aktuellen Gerät an. Jedoch kommt es, wie es scheint, ebenfalls zu gegenteiligen Erfahrungen. Auf einer von Fans erstellten Mega-Liste zu der Performance von Switch 2-Games kommt nicht jeder Eintrag mit der Bestnote weg.

Nintendo Switch 2: Welche Spiele laufen besser, welche nicht?

Um wirklich nachvollziehen zu können, welche Veränderungen bei Spielen zwischen dem Start auf einer Nintendo Switch 2 oder auf dem Vorgängermodell bestehen, haben es sich Fans zur Aufgabe gemacht, eine Sammlung ihrer Erfahrungen zusammenzustellen. Zu jedem von der Community getesteten Titel gibt es einen Eintrag, der Parameter wie Ladezeiten, Bildwiederholrate und die Stabilität der Leistung beurteilt. Auch wenn man dabei häufig das Wörtchen „verbessert“ liest, gibt es auch Kandidaten, bei denen von Crashes und Stotterern berichtet wird.

So zum Beispiel bei der Amnesia Collection, Child of Light, Crypt of the NecroDancer und Portal 2. Zwei Kommentare unter dem Posting bestätigen die Probleme mit letzterem. Hier soll es sogar noch vor dem Spielstart zum Absturz kommen. In Fällen wie diesem ist es also anzuraten, mit einem möglichen Kauf etwas abzuwarten, bis ein entsprechender Patch erscheint. Sobald ein solcher online gegangen ist, sollte das in der im Beitrag verlinkten Tabelle ergänzt werden. Alles in allem eine gute Möglichkeit also, sich vor einer unangenehmen Erfahrung zu bewahren und rechtzeitig in das angepasste Spielerlebnis zu hüpfen.

Nicht uneingeschränkt zutreffend

Für den heiligen Gral solltet ihr die von Fans erstellte Sammlung allerdings nicht halten, wie der oder die Urheberin selbst betont. „Diese Liste basiert rein auf der Erfahrung von Nutzer*innen und alles ist subjektiv. Ich trage nur zusammen, was Leute teilen und vertraue deren Input“, erklärt die Person zu den Hintergründen des Projekts. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass sich die angesprochenen Probleme recht schnell aus der Welt verabschieden können, weshalb nicht unbedingt der neuste Stand widergespiegelt wird. Daher ist der oder die Schöpferin selbst vorsichtig damit, das Projekt als Ratgeber beim Kauf anzusehen.

Ob ihr euch davon warnen lasst oder nicht, das bleibt also euch überlassen. Wobei ihr jedoch in Bezug auf die Nintendo Switch 2 immer aufpassen solltet, betrifft die Joy-Cons.

